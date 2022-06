Slovensko poskytne Ukrajine sovietsku techniku iba s adekvátnou náhradou, vyhlásil Naď

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené poskytnúť Ukrajine sovietsku techniku, no iba s adekvátnou náhradou od spojencov.

"Rokujeme a hľadáme riešenie, ale už nie je veľmi jednoduché hľadať veci, ktoré sú nad rámec našich aktuálnych potrieb v skladoch," uviedol v stredu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

O darovaní s adekvátnou náhradou sa podľa ministra možno baviť napríklad v prípade systémov protivzdušnej obrany Igla, Kub, stíhačkach Mig-29, tankoch T-72 či BVP. "Adekvátna náhrada je taká, ktorá spĺňa minimálne požiadavky, ktoré máme nielen my voči ozbrojeným silám, ale aj tie, ktoré má voči nám Severoatlantická aliancia," povedal.

Ako vysvetlil, Aliancia napríklad vyžaduje jeden tankový prápor v rámci ťažkej mechanizovanej brigády. Tvorí ho minimálne 30 kusov, presne toľko Slovensko má, preto nemôže akceptovať napríklad 15 kusov. "To znamená, že 15 by sme museli dokúpiť a na to jednoducho nemáme peniaze," poznamenal Naď.

Šéf rezortu potvrdil aj rokovania s Nemeckom o náhrade za tanky T-72, ktoré by SR potenciálne mohlo darovať Ukrajine. Ocenil, že Nemci prišli už s niekoľkými ponukami. "Ak nám oni nemôžu dať celý počet 30 kusov, hľadáme aj také riešenie, že sa spoja viaceré krajiny, aby sa vyskladalo 30 kusov, aby sme 30 kusov mohli poslať. Ale nemôžem ísť do polohy, že budeme akceptovať 12 alebo 15 kusov za 30 našich tankov T-72," načrtol.

Nič, čo sa týka stíhacích lietadiel MiG-29, podľa Naďa zatiaľ Slovensko nedalo Ukrajine, ani sa v tejto veci neprijalo žiadne rozhodnutie. "Kým nezačne nás vzdušný priestor chrániť naše partnerstvo s Českou republikou a Poľskom, tak dovtedy o tom nebudeme ani rokovať," dodal.