Nový zákon o obchode so Severným Írskom môže byť schválený tento rok

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v pondelok povedal, že parlament by mohol tento rok schváliť legislatívu, ktorá zruší niektoré z pravidiel pobrexitového obchodu so Severným Írskom, ktoré jeho vláda dohodla v roku 2020 s Európskou úniou. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.

Legislatíva - ktorá by jednostranne nahradila časti dvojstrannej dohody s EÚ, známej ako Severoírsky protokol - sa má vrátiť do dolnej komory britského parlamentu na druhé čítanie. Je to jedno zo štádií schvaľovania zákonov v zákonodarnom zbore. Väčší problém to bude, keď pôjde legislatíva do hornej komory, nevolenej Snemovne lordov, kde mnohí jej členovia vyjadrili obavy nad touto legislatívou.

Napätie trvá už niekoľko mesiacov, odvtedy, čo Británia obvinila EÚ z autoritatívneho prístupu k pohybu tovarov medzi Britániou a Severným Írskom - protokol o Írsku a Severnom Írsku totiž stanovuje, že colné kontroly tovarov sa budú vykonávať v severoírskych prístavoch, a to aj v prípade tovarov prichádzajúcich z Británie. Cieľom protokolu je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie. Táto hranica má zostať otvorená.

Galéria fotiek (2) Boris Johnson reční na univerzite v Blackpoole.

Zdroj: TASR/Peter Byrne/Pool via AP

Nová legislatíva prinesie drobné zmeny

Johnson povedal, že nová legislatíva vnesie do protokolu "pomerne drobné" zmeny a uľahčí obchod v rámci Spojeného kráľovstva. EÚ však za to spustila právne konanie proti Británii. Ministerka zahraničných vecí Liz Trussová uviedla, že prioritou Londýna je chrániť mierovú dohodu z roku 1998, ktorá by však podľa Írska, Spojených štátov a ďalších krajín bola ohrozená, kedy sa nahradili časti protokolu. "Táto legislatíva napraví problémy, ktoré protokol vytvoril - zaistí, že tovary budú môcť prúdiť voľne v rámci Spojeného kráľovstva, pričom... sa zachová jednotný trh EÚ," uviedla Trussová v nedeľu vo vyhlásení.

"Dávame prednosť vyrokovanému riešeniu, ale EÚ je naďalej proti meneniu protokolu..., preto to znamená, že sme povinní konať," dodala. Británia plánuje zrušiť niektoré kontroly tovarov smerujúcich do severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Veľvyslanec EÚ v Británii Joao Vale de Almeida v nedeľu vyhlásil, že plány Británie sú protiprávne a nerealistické. "Je to dohoda, ktorú sme podpísali, ratifikovali a dokonca prešla aj všeobecnými voľbami v tejto krajine," povedal pre Sky News.