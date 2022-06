AKTUÁLNE Tragédia v Česku: Pri Ostrave sa zrazili vlaky! Hlásia obete aj zranených

BOHUMÍN - Pondelok začal tragicky aj u našich západných susedov. Nadránom sa tam totiž zrazili dva vlaky. Konkrétne išlo o vlak pendolino odchádzajúci do Prahy s posuvnou lokomotívou. Tragédia sa stala v Bohumíne neďaleko Ostravy. České dráhy hlásia po nehode obete, aj zranených. Škody údajne presiahnu desiatky miliónov českých korún.

Podľa medializovaných informácií nehodu neprežil rušňovodič a vo vlaku Pendolino sa ľahko zranila členka vlakového personálu. Okrem toho mali utrpieť zranenia aj štyria zamestnanci spoločnosti ČD Cargo na posuvnej lokomotíve.

Hovorca moravskosliezskej záchrannej služby Lukáš Humpl uviedol, že štyria ľudia z posuvnej lokomotívy boli zranení ľahko a stredne. Išlo o mužov vo veku od 40 do 53 rokov. Vo vlaku Pendolino cestovalo ďalších 16 pasažierov, ktorí boli evakuovaní a spoj s plánovaným odjazdom o 4:59 hodine bol zrušený. Prevádzka v stanici Bohumín bola asi na pol hodinu prerušená.

"Pravdepodobný dôvod nehody je takvazaná nepovolená jazda, to znamená, že pendolino prešlo návesť o tom, že úsekom je jazda zakázaná, takže nemalo správne nastavenú výhybku a vošlo tam, kam nemalo," konštatoval generálny inšpektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Nehoda se stala krátko po 5. hodine ráno a vykoľajili sa pri nej dva vozne pendolina, poškodené boli aj výhybky. "Drážní inspekce na mieste mimoriadnej udalosti začala vyšetrovanie príčin a okolností, na mieste sú štyria inšpektori Drážní inspekce. Na mieste je v podstate celý územný inšpektorát Ostrava. Samozrejme to vyšetrovanie bude trvať dlho, odhadujem niekoľko mesiacov," upozornil Kučera.

Zdôraznil, že všetky informácie sú zatiaľ predbežné. "Rušňovodič pendolina zahynul a zatiaľ nemôžeme povedať, že za nehodu môže on," dodal Kučera. „Na mieste zasahujú všetky jednotky integrovaného záchranného systému, polícia spolupracuje so Správou železníc pri vyšetrovaní okolností nehody,“ spresnila policajná hovorkyňa Soňa Štětinská. Vlak mal kapacitu zhruba 300 miest, ľudia ho využívajú na cestu z Ostravy alebo Olomouca do Prahy. "Ak cestu neabsolvujú, dostanú peniaze späť," doplnil hovorca Českýcg dráh Petr Šťáhlavský.

Kůdela povedal, že pendolino sa po výjazde zo stanice zrazilo so záložnou posuvnou lokomotívou rady 742 nazvanej Kocour. "V pendolinu zomrel rušňovodič a jedna obsluhujúca stewardka bola zranená zrejme ľahko, štyria ľudia z posuvnej lokomotívy skončili v starostlivosti lekárov. Ďalších 16 osôb, ktoré cestovali vlakom, bolo bez zranení," povedal Kůdela.

"Dnes ráno došlo v Bohumíně k mimoriadnej udalosti, pri ktorej se jednotka Pendolino zrazila s posunovým dielom. S ľútosťou musíme informovať, že podľa predbežných informácií zomrela pri nehode jedna osoba a ďalšia bola zranená. Okolnosti nehody sú aktuálne predmetom vyšetrovania," uviedla na Twitteri Správa železnic.

České dráhy uviedli, že v Bohumíně se zrazili dva vlaky. "Táto mimoriadne vážna udalosť sa, bohužiaľ, nezaobišla bez následkov. O život prišiel zamestnanec Českých drah," sdělil dopravce. Zásah na mieste pokračuje. Kůdela povedal, že na mieste zasahovalo päť jednotiek Hasičského záchranného zboru Moravskoslezského kraje a jedna jednotka železničných hasičů. Šťáhlavský dodal, že vlak 516 SC Pendolino s odchodom o 4:59 mal príchod do Prahy o 08:30. Cestující z pendolina mohli využiť ďalšie vlaky.