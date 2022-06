Afganské úrady ukončili pátranie po ľuďoch, ktorí mohli prežiť zemetrasenie

Podľa piatkovej správy agentúry Reuters o tom informoval vysokopostavený predstaviteľ afganského vedenia, ktorý nespresnil, prečo bolo pátranie po preživších po približne 48 hodinách od zemetrasenia odvolané. Reuters podotkol, že pri iných zemetraseniach boli preživší vytiahnutí z trosiek aj po podstatne dlhšom čase.

Stredajšie zemetrasenie malo magnitúdu 5,9 a zasiahlo východoafganskú provinciu Paktíká, pričom najmä oblasť ležiacu asi 50 kilometrov juhozápadne od mesta Chóst. Ide o regióny, ktoré už pred zemetrasením trpeli následkami silných dažďov, čo spôsobilo pády skál a zosuvy bahna. Tento fakt výrazne sťažil záchranné a vyslobodzovacie práce.

Podľa hovorcu afganského ministerstva pre mimoriadne situácie Muhammada Násima Hakkáního zranenia pri zemetrasení utrpelo približne 2000 ľudí. Čiastočne alebo úplne zničených bolo asi 10.000 domov. Vo svojom vyjadrení pre Reuter Hakkání upozornil, že zásoby liekov a ďalšej nevyhnutnej pomoci pre zemetrasením postihnuté regióny sú nedostačujúce.

Riešenie humanitárnej krízy bude skúškou pre Taliban

"Ministerstvo zdravotníctva nemá dostatok liekov, potrebujeme lekársku pomoc a ďalšie potreby, pretože je to veľká katastrofa," povedal. Agentúra Reuters konštatovala, že záchranné operácie a riešenie humanitárnej krízy sú a ešte budú veľkou skúškou pre Taliban, ktorý prevzal moc po tom, ako sa medzinárodné sily pod vedením USA po 20 rokoch pôsobenia z Afganistanu stiahli. Krajina je odvtedy do značnej miery izolovaná a kvôli sankciám odrezaná od priamej medzinárodnej pomoci.

Pomoc Afganistanu vo štvrtok avizovali Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a Spojené arabské emiráty. Kamióny s humanitárnou pomocou zo susedného Pakistanu už prekročili hranice, dodal Reuters. India, ktorá má s Talibanom napäté vzťahy, uviedla, že dvoma lietadlami poslala 27 ton zásob, ktoré v Afganistane prevezmú medzinárodné humanitárne organizácie.

Humanitárnu pomoc za milión eur sa do Afganistanu rozhodla poslať aj Európska komisia. Vo štvrtok to v Bruseli oznámil komisár EÚ pre krízový manažment Janez Lenarčič. Finančné prostriedky z fondov EÚ sa použijú na poskytovanie lekárskej starostlivosti, zásobovanie vodou, sanitárne a hygienické služby a na zabezpečenie bývania a ochrany pre najviac postihnuté a znevýhodnené skupiny. Vo vyhlásení EÚ sa uvádza, že jej tímy spolupracujú so svojimi partnermi v Afganistane vrátane mimovládnych organizácií a Organizácie Spojených národov s cieľom okamžite reagovať na situáciu a dodávať tovar do odľahlých a ťažko dostupných oblastí.