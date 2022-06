Hrozí ďalšia vlna koronavírusu: Výrazne rastú čísla nakazených, nová mutácia BA.5 je nákazlivejšia

Počet nových infekcií koronavírusom v Rakúsku prudko vzrástol. Podľa oficiálnych informácií bolo v stredu zaznamenaných 6 900 nových infekcií koronavírusom, čo je dvojnásobok počtu spred týždňa. Sedemdňová incidencia na 100 000 obyvateľov sa v priebehu 24 hodín vyšplhala z 300 na 340 prípadov. Nová koronavírusová vlna by podľa odbornej komisie mohla hroziť už v júli alebo auguste.

BA.5/BA.4 sú znepokojujúce

V ich správe, ktorú mala k dispozícii rakúska tlačová agentúra APA, sa spomína omikrónový subvariant BA.5, ktorý momentálne vyvoláva vlnu v Portugalsku. "V Rakúsku vidíme takmer týždenné zdvojnásobenie podielu BA.5/BA.4 na nových infekciách," uvádza sa v dokumente vládou menovanej komisie. Dôsledky pre situáciu v nemocniciach sú zatiaľ nejasné.

Variant BA.5 je nákazlivejší, ale je aj smrteľnejší?

Novú vlnu korony odborníci očakávali až na jeseň. Ale už sa zdá, že už vzniká. Dôvodom sú vírusové varianty BA.4 a BA.5. Obidva sú omikrónové suptypy, ktoré majú nové mutácie. Obidva sú klasifikované ako „varianty vzbudzujúce obavy“ Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Aká je situácia vo Švajčiarsku?

Počet prípadov Covid 19 hlásených BAG (Spolkový úrad pre zdravie) po dlhú dobu klesal. Začiatkom júna 2022 sa však trend obrátil: všetky štyri ukazovatele – počet nových infekcií, testov, hospitalizácií a úmrtí – sa zvýšili. Miera pozitivity vyskočila z 13,6 na 21 percent. To naznačuje vysoký počet nenahlásených prípadov. A podľa definície WHO sa situácia považuje za mimo kontroly: na to, aby sme ju považovali za kontrolovanú, by miera pozitivity musela byť päť percent.

Ako možno vysvetliť zvrátenie trendu?

Podobne ako v iných krajinách je vývoj spôsobený variantmi BA.4 a BA.5. "Môžeme potvrdiť, že BA.4 a BA.5 sa za posledný týždeň stali dominantnými podvariantami vo viacerých regiónoch Švajčiarska (KW23)," vysvetľuje hovorca BAG Simon Ming na otázku novinárov. Existujú tiež dôkazy, že variant BA.5 je bežnejší ako BA.4, ale presný vzťah medzi týmito dvoma variantmi musí byť ešte potvrdený sekvenovaním genómu.

Odborníci predpokladajú, že najmä podiel BA.5 sa bude naďalej šíriť. Podľa ECDC má BA.5 rastovú výhodu o trinásť alebo dvanásť percent v porovnaní s variantom BA.2, ktorý v súčasnosti v tejto krajine prevláda. Ukazujú to údaje z Južnej Afriky a Portugalska, kde oba varianty vytvorili novú vlnu a BA.5 je v každom prípade dominantná.

Prečo najmä BA.5 spôsobuje opäť viac infekcií?

Je to spôsobené dvoma mutáciami, ktoré má omikronový podtyp: L452R a F486V. Prvý je známy už z variantu Delta. Zjavne zvyšuje prenosnosť vírusu. Podľa súčasného stavu vedomostí F486V zabezpečuje, že BA.5 sa môže čiastočne vyhnúť imunitnej obrane protilátok. To zvyšuje pravdepodobnosť infekcie týmto podtypom a zvyšuje sa počet prípadov.

Ako je to so závažnosťou priebehu nákazy BA.5?

V predbežnej štúdii výskumníci spojili mutáciu L452R so závažnejším patogénnym účinkom, pričom BA.5 spôsobuje závažnejšie symptómy ako BA.2. Výsledky však pochádzajú z pokusov na zvieratách, konkrétne na škrečkoch.

Podľa ECDC v súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že BA.5 spôsobuje závažnejšie priebehy. To sa zhoduje s pozorovaniami z Južnej Afriky a Portugalska. Tam u väčšiny nakazených nebol zaznamenaný ťažký priebeh ochorenia. Závažnosť priebehu sa výrazne nelíši od ostatných variantov omikronu, ktoré už vo svete cirkulujú.

Čo prináša očkovanie proti Covid-19?

V súčasnosti dostupné očkovania nedokážu zabrániť infekcii BA.5, ale pravdepodobne stále vo vysokej miere chránia pred ťažkými priebehmi. Konkrétne prostredníctvom bunkového imunitného systému, ako sú T-bunky. Je oveľa odolnejší voči imunitným únikovým mutáciám.

Nemecký inštitút Roberta Kocha vo svojej týždennej správe z 2. júna 2022 opakuje veľký význam očkovania: Neočkovaní ľudia všetkých vekových skupín majú stále „výrazne vyššie riziko ťažkej formy ochorenia Covid 19“. Argument niektorých ľudí, že predchádzajúca infekcia ponúka aj určitú ochranu pred reinfekciou, neplatí, ak by to bolo pri omikronovom variante BA.1, ako píše Nytimes.com. Predbežné zistenia z laboratórneho výskumu naznačili, že neočkovaní ľudia infikovaní BA.1 sa môžu ľahko nakaziť BA.4 alebo BA.5.

Avšak ani očkovaným ľuďom infekcia BA.1 skutočne neprospieva. Aj oni sa môžu v priebehu niekoľkých mesiacov infikovať omikronom druhýkrát, ako ukazujú správy z rôznych krajín.

Poskytnú budúce prispôsobené vakcíny lepšiu ochranu?

To ešte nie je úplne jasné. Šéf Moderny Stéphane Bancel bol „veľmi nadšený“ nedávno prezentovanými výsledkami štúdie o upravenej vakcíne. Pripustil však, že bivalentná vakcína bude produkovať o niečo menej protilátok proti novým podtypom omikronu, ktoré teraz cirkulujú. Čo to konkrétne znamená, sa ešte len uvidí.

Nie je tiež jasné, ako je na tom omikron-booster od Biontech/Pfizer, ako v pondelok pre Handelsblatt povedal šéf Biontech Ugur Sahin: "Musíme dostatočne včas vedieť, ktorý variant bude prevládať – napríklad BA.2 alebo BA.4/5 – mali by sme prispôsobiť korona vakcíny a vyrobiť ich na nadchádzajúcu infekčnú sezónu."

Čo prezrádza pohľad na krajiny, kde už BA.5 dominuje?

V Južnej Afrike boli BA.4 a BA.5 prvýkrát zistené v januári. V apríli sa stali dominantnými. Vlna sa teraz opäť vyrovnala. Podľa Ridhwaana Sulimana, ktorý štatisticky vyšetruje pandémiu pre juhoafrickú vládu, išlo o „najkratšiu a najmenej závažnú vlnu“ pandémie.

BA.5 je dominantný v Portugalsku od druhého májového týždňa a medzitým spôsobil incidenciu 2 000 za týždeň a na 100 000 obyvateľov. Zvýšil sa aj počet úmrtí.