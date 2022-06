Ukrajina zriadila dva koridory na vývoz obilia: Vedú cez Poľsko a Rumunsko

SINGAPUR - Ukrajine sa podarilo zriadiť dva koridory na vývoz obilia zo svojho územia vedúce cez Poľsko a Rumunsko, čo by malo pomôcť odvrátiť globálnu potravinovú krízu. Uviedol to v nedeľu námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytro Senik.

V súvislosti s týmito trasami však podľa jeho slov existujú určité prekážky, ktoré dodávky obilia spomaľujú, píše agentúra Reuters. Senik povedal, že ruská invázia na Ukrajinu ohrozila globálnu potravinovú bezpečnosť, keďže zastavila vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. V svete to spôsobilo nedostatok potravín a v dôsledku toho aj prudko narastajúce ceny.

Ukrajina je štvrtým najväčším vývozcom obilnín na svete. Kyjev tvrdí, že na území krajiny, ktoré má stále pod kontrolou, je uskladnených približne 30 miliónov ton obilia. Tie sa teraz snaží vyviezť do zahraničia po mori alebo po súši.

Rokuje sa aj o vytvorení tretieho koridoru

Senik uviedol, že Ukrajina momentálne rokuje s pobaltskými krajinami o vytvorení tretieho takéhoto koridoru na vývoz obilia. Koľko ton obilnín sa bude presúvať, alebo koľko sa už podarilo presunúť cez dve zmienené trasy, však námestník nekonkretizoval. "Tieto trasy nie sú dokonalé, keďže vytvárajú určité prekážky, robíme však všetko čo je v našich silách, aby sme ich v medzičase rozvíjali," povedal Senik agentúre Reuters na okraj bezpečnostného summitu, ktorý sa koná v Singapure.

Ukrajinské železnice majú trate s iným rozchodom koľají, ako tie v susedných európskych krajinách vrátane Poľska. Obilie sa tak na hraniciach, kde zároveň nie je až tak veľa možností na uskladnenie, musí prekladať do iných vlakových súprav, približuje Reuters. Prevoz obilnín do Rumunska zase zahŕňa prechod po železnici k prístavom na rieke Dunaj a následnú prekládku nákladu na člny smerujúce do rumunského prístavného mesta Konstanca. Reuters uvádza, že ide o zložitý a nákladný proces.