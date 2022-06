Autentické VIDEO ťažkej nehody: Všetko odštartoval predbiehací manéver, nasledoval HOROR! Vyhasli tri životy

K vážnej nehode došlo v pondelok po 14. hodine. Osobné motorové vozilo narazilo do vozíka pripojeného k dodávke s rumunskou poznávacou značkou. V tej sa v tom čase viezlo päť ľudí.

„Operátorky tiesňovej linky 155 prijali informáciu o nehode krátko po štrnástej hodine. Na miesto udalosti bezodkladne vyrazili ako pozemné posádky, tak aj vrtuľník leteckej záchrannej služby z Jihlavy. Z dôvodu vyššieho počtu zranených osôb vzlietol na pomoc aj vrtuľník so záchranármi z Brna,“ uviedol hovorca záchranárov Petr Janáček.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto - Facebook/Ministerstvo dopravy

Bilancia nehody bola tragická. Dve osoby už nebolo možné zachrániť a vážnym zraneniam podľahli. Jedna ľahko zranená osoba bola prevezená do nemocnice Jihlavě. Dvaja ďalší účastníci dopravnej nehody z nej vyšli so stredne ťažkými a ťažkými zraneniami a boli letecky transportovaní do nemocnice v Brne. Jeden z nich následne v utorok ráno zomrel v nemocnici. Celkový počet obetí tak stúpol na tri.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto - Facebook/Ministerstvo dopravy

V druhom aute sa viezol iba vodič, z nehody vyviazol bez zranení. Podrobený bol dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Diaľnica bola v danom úseku smerom na Brno uzatvorená zhruba šesť hodín. Dopravu odkláňala polícia.