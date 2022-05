Historik analyzoval Putina: Prezradil, prečo sa mu na Ukrajine nedarí, desivá podobnosť s Hitlerom

Osobná bezpečnosť je pre Vladimira Putina mimoriadne dôležitá. Ale od neúspešnej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine je kremeľský tyran takmer paranoidný, tvrdí britský historik. Obzvlášť desivé je to, že sa svojimi činmi podobá na Hitlera. Expert na ruskú bezpečnostnú politiku Mark Galeotti, skúmal šialenstvo a paranoju Vladimira Putina vo svojom izolovanom bunkri. "Do svojej kancelárie v Kremli prichádza len zriedka, radšej úraduje zo svojej veľkej, nažlto natretej stĺpovej vily v letnom sídle Novo-Ogaryovo," opisuje Galeotti Putinov súčasný život v článku pre Daily Mail. "Ľudia za ním prichádzajú, ak a kedy ich chce vidieť. A je to u neho stále zriedkavejšie."

Podobnosť s Hitlerom

Vladimir Putin má momentálne najviac kontaktov so svojimi zamestnancami, bodyguardmi a degustátormi. Vysokopostavených ministrov, poradcov a iných pomocníkov si však teraz drží na diaľku. V tomto smere Putin vykazuje desivé podobnosti s Adolfom Hitlerom. Šéf Kremľa, podobne ako nacistický diktátor, ignoruje rady, riadi vojenské manévre bez potrebných skúseností a žije v strachu z atentátu.

Podľa Galeottiho prebieha každodenný život kremeľského despotu vždy podobne. Vstáva neskoro, okúpe sa a potom ide do práce. Najprv sa na brífingu informuje o aktuálnom dianí v armáde, spravodajskej službe, tajnej službe a bezpečnostnej službe. Ale je informovaný aj o aktivitách ruských oligarchov a jeho nepriateľov. Potom sa rozhodne, s kým chce hovoriť. Preferuje videokonferencie, pretože mu dávajú kontrolu nad tým, čo počuje a čo nepočuje. Príkladom toho je nedávne stretnutie s guvernérkou centrálnej banky Elvirou Nabiullinovou. Pri vysvetľovaní vplyvu invázie na Ukrajinu na ruskú ekonomiku povedala: "Táto vojna splachuje ekonomiku do kanála." Putin po tomto vyhlásení prerušil rozhovor.

Galéria fotiek (4) Vladimir Putin radšej rokuje prostredníctvom videokonferencie.

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Britský historik si je tiež istý, že mnohí vysokopostavení ministri sa Putinovi otočili chrbtom. S Putinom kedysi úzko spolupracoval aj náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Gerasimov bol síce na fronte a vie, ako zle vojna pre Rusko vyzerá, no na ruského prezidenta to stále nemá vplyv. Po boku kremeľského tyrana sa čoraz menej často objavuje aj minister obrany Sergej Šojgu. Mal by slúžiť ako obetný baránok za Putinove nesprávne rozhodnutia?

Putin bez vojenských skúseností! Je to dôvod, prečo zlyháva na Ukrajine?

Kremeľskí pozorovatelia sa domnievajú, že Putin trávi veľa času sám, premýšľa nad vojnou a uvažuje o stratégii na Ukrajine. História nás naučila, že toto správanie je nesprávne. Ruský prezident nemá žiadne významné vojenské skúsenosti. Vyhol sa vojenskej službe a absolvoval výcvik dôstojníkov v zálohe. Hoci bol následne poručíkom delostrelectva, nemá žiadne skúsenosti. Minulý týždeň Putin pohrozil Západu laserovým zbraňovým systémom, ktorý je údajne schopný zničiť satelity v priebehu niekoľkých sekúnd. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odpovedal posmešne a povedal, že mu to pripomína nacistické hľadanie zázračnej zbrane počas druhej svetovej vojny. "Amatéri hovoria o taktike, profíci o logistike," hovorí staré vojenské príslovie. Dôležité je zabezpečiť, aby bolo dostatok paliva a munície a aby vojaci dostali dobrú výstroj a teplé jedlá. V tom Rusko zlyhalo jedinečným spôsobom, uzatvára Galeotti.

Galéria fotiek (4) Zničený ruský tank

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Bol presvedčený o tom, že Ukrajinci nebudú klásť odpor

Spravodajské výskumy dlho diskutovali o tom, či mali Angličania zavraždiť Hitlera, ak by mali príležitosť. Jednoznačná odpoveď znie: "Pred vojnou áno. Ale po jej začatí nie, pretože sa za neho mohla nájsť kompetentná náhrada. V tomto smere je Putin momentálne najlepším priateľom Ukrajiny," je si istý historik. "Dôvod, prečo sa ruská vojenská ofenzíva tak pokazila, nie je ten, že jeho ozbrojené sily sú nepoužiteľné, ale to, že boli tak zle rozmiestnené." Vojenské zlyhanie sa vracia k Putinovej neschopnosti. "Bol skalopevne presvedčený, že Ukrajinci nebudú klásť odpor a že jeho 'špeciálna operácia' sa o pár dní skončí. Svojim generálom povedal, že nepotrebujú veľké zásoby munície na prípravu terénu alebo zriaďovanie zásobovacích línií."

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Mstyslav Chernov

Historik varuje pred možným použitím taktických jadrových zbraní

Čokoľvek sa stane na Ukrajine, Vladimir Putin to nazve víťazstvom. Kráti sa mu ale čas. "V októbri bude mať 70 a evidentne sa necíti dobre. Povráva sa, že by mohol mať Parkinsonovu chorobu, rakovinu štítnej žľazy alebo rakovinu krvi. Nie som lekár, ale pozorne sledujem Putina už 25 rokov a niečo nie je v poriadku," uviedol odborník. Putin je v zovretí. Rezignácia neprichádza do úvahy, vie, že jeho funkcia je v stávke.

Historik doteraz neveril, že by Putin mohol použiť taktické jadrové zbrane. Teraz si však už týmto hodnotením nie je taký istý. "V prípade totálneho zlyhania by mohol konflikt eskalovať, no v takom prípade by som dúfal, že prevládnu iné sily. Nie je okolo neho veľa ľudí, o ktorých si myslím, že by sa pre prezidenta nechali zasiahnuť guľkou. Kedykoľvek a akokoľvek Putin nakoniec odíde, nikto za ním nebude plakať," dodáva Galeotti.