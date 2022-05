Lukašenko poslal výhražný list OSN: Ak Západ neprestane podporovať Ukrajinu, vypukne tretia svetová!

Zatiaľ čo podpora Vladimíra Putina v jeho vlastných radoch je vraj čoraz menšia, stále sa môže spoľahnúť na Alexandra Lukašenka. Títo dvaja muži sú už roky blízkymi priateľmi a aj vo vojne na Ukrajine bieloruský prezident podporuje šéfa Kremľa.

Ako informoval americký magazín Newsweek, Lukašenko pred pár dňami napísal list generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. V ňom uvádza, že Bielorusko "vyzýva krajiny sveta, aby sa zjednotili a zabránili tomu, aby regionálny konflikt v Európe prerástol do úplnej svetovej vojny". Vo svojom liste zároveň vyzval Západ, aby okamžite zastavil všetky dodávky zbraní na Ukrajinu. Západ sa navyše podľa spojenca Putina musí zdržať "informačných vojen a akýchkoľvek provokácií, ako aj nafukovania nenávistných prejavov v médiách". Len tak možno obnoviť mier a boje by sa skončili.

Galéria fotiek (3) Pohľad na zničené mesto Bachmut

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Lukašenkova intervencia prichádza krátko po tom, čo šéfka ruskej štátnej televízie Margarita Simonjanová vystúpila v panelovej diskusii o vojne na Ukrajine. Podľa nej Rusko radšej rozpúta jadrovú vojnu, než by prijalo porážku. "Všetci veria, že my prehráme a Západ vyhrá. Nechápu, že sa to nedá. Jednoducho sa to nedá, nikdy sa to nestane. Buď vyhráme, alebo sa to skončí zle pre celé ľudstvo, iné cesta neexistuje."