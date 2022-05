Antivaxer a dezolát Jan pustil pred súdom do gatí: Facebookový hrdina sa rozplakal ako malý chlapec

Na prípad upozornil Plzeňský deník. Muž sa svojho času v súvislosti s očkovaním vyjadril napríklad nasledovne: „Ako je nastavená tá depopulizačná vakcína, sú to tie dva roky? Kedy potom človek zomrie?“ Pod príspevok lekára, ktorý poukazoval na to, že zomierajú aj mladí ľudia, zasa napísal: „Ja si myslím, že ich schválne nejako zabíjate, aby ste mali čísla. Určite im dáte niečo na pitie, alebo nejaký jed namiesto liekov.“

Za tieto svoje slová sa teraz postavil pred plzenský mestský súd. „Úmyselne spôsobil nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširoval poplašnú správu, ktorá je nepravdivá,“ píše sa v obžalobe.

Muž má celú situáciu pred súdom zvládať zle, dokonca sa niekoľkokrát rozplakal, utešovať ho musela jeho obhajkyňa. Svoje konanie vysvetľoval tým, že od mala trpel depresiami a úzkosťami a po tom, ako prišla pandémia, situáciu nezvládol. Nedokázal sa vraj vyrovnať so zákazmi, nosením rúšok, ktoré považoval za ponižujúce či s tým, že vláda nedodržala svoje sľuby týkajúce sa zrušenia lockdownu.

„V apríli 2020 som skončil v práci, kde som robil elektrikára a šiel na nemocenskú, kde som bol až do mája 2021. Dlho som len ležal v posteli a vídal iba svojich rodičov, až neskôr som začal aspoň chodiť so psom,“ vysvetľoval. Svoj čas v tejto dobe venoval čítaniu internetových článkov o koronavíruse. „Bol som úplne v koncoch, mimo realitu. Už som nevedel, čo je pravda a čo nie je, čomu mám veriť,“ tvrdil na súde. Následne sa začal vo veľkom zapájať do internetových diskusií.

V priestupkovom konaní dostal pokutu tisíc českých korún za to, že vyzýval na pogrom pre tých, čo nosili rúška a za názory, že sa odmieta stýkať s očkovanými. Za útoky na nemocnicu bol však rovno postavený pred súd. Za šírenie poplašnej správy mu teraz hrozí 8-ročný trest odňatia slobody, keďže sa skutku dopustil v čase, kedy platil núdzový stav. Štátna zástupkyňa pre neho navrhuje dvojročný trest s rovnako dlhou podmienkou. Jeho obhajkyňa však žiadala oslobodenie spod obžaloby, argumentovala pritom najmä zdravotným stavom svojho klienta. Podľa súdnej znalkyne však obžalovaný muž psychickou poruchou netrpí a bol schopný rozoznať nebezpečenstvo svojho správania pre spoločnosť.

Prípad ešte nie je uzavretý. Súd by mal rozsudok oznámiť v júli.