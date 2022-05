Čudná náhoda: Sudkyňa poslala Alexeja Navaľného do väzenia a krátko nato zomrela

Objavili sa špekulácie o tom, že smrť Natalje Repnikovej mohla mať niečo spoločné s tým, čo urobila po vynesení rozsudku. "Po tom, čo ma odsúdila, odkázala cez právnikov, že vlastne oľutovala svoje rozhodnutie a myslí si, že som odvážny. Krátko nato zomrela. Oficiálne bol príčinou smrti koronavírus," povedal Navaľnyj počas odvolacieho pojednávania v pondelok, píše nemecký Bild.

"Môžem len na každého tu na súde apelovať. Ak mi chcete niečo odkázať, tak to urobte opatrne." Navaľného hovorkyňa Kira Jarmašová doplnila: "Bola to veľmi zvláštna náhoda, že sudkyňa najprv poslala Alexejovi správu a potom o pár mesiacov neskôr zomrela."

This is Natalia Repnikova. She is the 'judge' in Moscow who sentenced Navalny to prison. It's important we remember her and the role she played in putting Navalny in prison. Somebody like Putin wouldn't remain in power if there weren't people who were accomplices.

