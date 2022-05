EÚ navrhla ďalšiu finančnú pomoc pre Ukrajinu: 248 miliónov eur na pomoc utečencom

Galéria fotiek (1) Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navrhla v stredu v Bruseli ďalšiu pomoc pre Ukrajinu, a to až do výšky deviatich miliárd eur pre tento rok. Jej cieľom je pomôcť ukrajinskej vláde vyrovnať sa so škodami, ktoré spôsobila ruská invázia.