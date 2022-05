Ženu mali napadnúť Ukrajinci! Ukázala fotky, rozpovedala svoju verziu: Teraz má opletačky s políciou ona sama!

„Prebuďte sa ľudia! Takto ma doriadili štyria Ukrajinci. Prepadli, ukradli 5-tisíc korún, bili ma päsťami a kameňom do tváre. Chceli ma znásilniť, našťastie ich vyrušila okoloidúca polícia a nejakí ľudia,“ uviedla žena na sociálnej sieti. Utrpieť mala „len“ otras mozgu. Útok sa mal odohrať ešte minulý týždeň. Polícia však mala žene podľa jej slov vraj ešte v sanitke povedala, že sa tým zaoberať nebude a nech to sama nahlási, keď jej bude lepšie. Jej status sa začal rýchlo šíriť na sociálnych sieťach, no polícii ho nahlásila až v soboto popoludní, potom, čo ju k tomu mali vyzvať diskutujúci.

Aktualizace!!! Očekávali jsme zvýšený zájem o toto téma ze strany pochybných protiukrajinských účtů a jelikož trolí... Posted by Policie České republiky on Sunday, May 8, 2022

Prípadom sa začala ihneď zaoberať aj česká polícia, tí však už počas víkendu hovorili o viacerých otáznikoch. „Chceme verejnosť uistiť, že sme si vedomí tohto prípadu a vyšetrujeme oznámenie. Kolegovia z Brna sa tomu intenzívne venujú, no už teraz môžeme povedať, že otáznikov je veľa a o pár dní budeme múdrejší. Oficiálne vyhlásenie bude vydané, keď sa vyšetrovanie posunie dopredu,“ uviedli.

Informáčný chaos nemáme len u nás

Situáciu, ku ktorej došlo u našich susedov, si všimla aj slovenská polícia. „Informačný chaos nie je výdobytkom len Slovenskej republiky. Aj bratia Česi sa môžu pochváliť dezinformáciami a manipuláciami. Poďme sa pozrieť na jeden veľmi záhadný prípad,“ poznamenali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Policie České republiky

„Účet pod názvom "Jitka Valinka" opísal udalosť, podľa ktorej bola žena napadnutá štyrmi Ukrajincami. Dobili ju a chceli ju okradnúť. Podľa ženy sa k nej dostavili policajti, ktorí tak o celom prípade mali vedieť hneď, ale vraj ho odmietli riešiť. Žena zverejnila príbeh s fotografiami, čo sa začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach,“ uviedli s dodatkom, že práve na základe masovo šíreného statusu začala česká polícia zisťovať viac informácií.

„Celú záležitosť preverujeme. V tejto chvíli môžeme povedať, že nie sú žiadne ďalšie informácie o tom, že by sme o prípade mali vedieť skôr ako v sobotu popoludní, keď dotyčná urobila oficiálne oznámenie. Vykonali sme prvotné úkony a medzitým sme prišli na rozpory, ktoré v tomto prípade sú – v tejto chvíli sú však neoveriteľné, pretože dotyčná s nami odmieta komunikovať,“ uviedol hovorca polície Juhomoravského kraja Pavel Šváb.

POZDRAV Z ČECH: UKRAJINCI NAPADLI BEZBRANNÚ ŽENU, ALEBO NIE? Informačný chaos nie je výdobytkom len Slovenskej... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Tuesday, May 10, 2022

Polícia tiež upozornila, že podľa experta na dezinformácie Jana Cempera žena nielenže po medializácii zmazala svoj status, ale v minulosti mala pod rôznymi kontami šíriť hoaxy typu "napadli ma Rómovia" alebo "odobrali niekomu dieťa kvôli Covidu".

Pokiaľ sa situácia neujasní, žene môže hroziť trestné stíhanie za šírenie poplašnej správy.