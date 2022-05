AKTUÁLNE Lacnejšie sa bude tankovať aj v Česku: Nižšia daň na naftu a benzín sa stane realitou!

PRAHA – Po krajinách ako Maďarsko či Poľsko sa rozhodli ústretový krok smerom k vodičom urobiť aj v Českej republike. Spotrebná daň z nafty a benzínu pôjde u naši susedov dole o 1,50 koruny na liter. Tento stav by mal na českých čerpacích staniciach platiť od začiatku tohto júna minimálne do konca septembra.

Zmeny schválil český Senát. Minister financií Zbyněk Stanjura (ODS) senátorom povedal, že v prípade nafty by zníženie na minimálnu hranicu stanovenú EÚ mohlo byť trvalé. Štvormesačné zníženie dane je vládnou reakciou na zvýšenie cien pohonných hmôt, ktoré podľa analytikov spôsobili hlavne inflačné tlaky a invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Normu teraz dostane na podpis český prezident Miloš Zeman.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

Podľa opozície je však opatrenie nedostatočné a na cenách pohonných hmôt sa výrazne neprejaví. Podľa Stanjury ale budú do konca septembra pokračovať kontroly marží predajcov pohonných hmôt, „aby sme mali istotu, že zníženie spotrebnej dane sa plne premietne do celkových cien“.

Z litra benzínu sa teraz odvádza daň 12,84 koruny a pri nafte 9,95 koruny. Ministerstvo financií už skôr uviedlo, že ceny pri čerpacích staniciach by mohli vďaka zníženiu spotrebnej dane klesnúť až o 1,80 CZK na liter. Predpokladaný výpadok príjmov štátneho rozpočtu predstavuje zhruba štyri miliardy korún. Štátnemu fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý dostáva 9,1 percenta z tejto dane, chce vláda jeho podiel nahradiť.

U nás sa rieši zastropovanie cien

Na Slovensku bolo o prípadných opatreniach, ktoré by zamedzili ďalšiemu rastu cien na "čerpačkách" dlho ticho. Minulý týždeň však zazneli z koalície hlasy o tom, že strany rokujú o zastropovaní cien palív. Avizovali tiež rokovania so Slovnaftom. "Nikdy nezarábali také extrémne peniaze ako teraz," vyhlásil na ich adresu šéf Sme rodina Boris Kollár.

"V prípade témy o pohonných látkach stále platí, že Ministerstvo financií SR v prípade akéhokoľvek návrhu alebo rozhodnutia v tejto otázke bude verejnosť informovať," uviedol pre Topky.sk tlačový odbor rezortu financií.

Na Slovensku ceny pohonných látok neustále rastú. Štatistický úrad minulý týždeň oznámil, že do šlo k nárastu ceny 95-oktánového benzínu o 0,023 eura alebo o 1,35 % na 1,721 eura, 98-oktánového benzínu o 0,022 eura alebo o 1,17 % na 1,909 eura, motorovej nafty o 0,031 eura alebo o 1,81 % na 1,742 eura a LNG o 1,097 eura alebo 49,15 % na 3,329 eura. Znížili sa ceny LPG o 0,001 eura alebo o 0,12 % na 0,864 eura a CNG o 0,040 eura alebo o 2,33 % na 1,675 eura.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tip čitateľa

Maďarsko a Poľsko už opatrenia urobili

Maďarská vláda zaviedla reguláciu cien benzínu a nafty už v novembri minulého roka. Od 15. novembra platí v Maďarsku horná hranica ceny nafty a benzínu na úrovni 480 forintov (1,26 eura) za liter. Pôvodne platila tri mesiace, vláda však toto opatrenie predĺžila do 15. mája. Koncom apríla však maďarský premiér Viktor Orbán oznámil ďalšie predĺženie regulácie cien palív, a to až do 1. júla.

Začiatkom roka pristúpila k opatreniam aj poľská vláda. Poliaci od 1. februára znížili DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 percent.

Mnohých Slovákov žijúcich najmä v pohraničných oblastiach nižšie ceny pohonných hmôt viedli k tomu, že tankovať chodili radšej za maďarské či poľské hranice.