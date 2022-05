Šokujúca predpoveď: Rusku hrozí pád ekonomiky na samé dno, horšie to bolo len po rozpade ZSSR

Podľa prognózy sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska tento rok pravdepodobne zníži až o 12 %. To je horšia predpoveď ako v prípade ministerstva hospodárstva, ktoré očakáva jeho pokles o 8 %, uviedli zdroje oboznámené s odhadmi pod podmienkou zachovania anonymity, keďže ide o interné údaje. Ruská vláda od invázie na Ukrajinu nezverejnila žiadnu oficiálnu prognózu.

Ministerstvo financií v utorok vydalo vyhlásenie, že správa je nepresná. „Príprava oficiálnych makroekonomických prognóz nespadá do kompetencie ministerstva financií,“ uviedlo s tým, že „očakáva, že opatrenia prijaté vládou a ruskou centrálnou bankou umožnia do značnej miery zmierniť negatívne dôsledky sankcií a zabezpečiť stabilný rozvoj hospodárstva“.

Späť do 90-tych rokov

Pokles o 12 % by postavil ekonomiku na rovnakú úroveň ako pri turbulenciách zo začiatku 90. rokov minulého storočia po skončení sovietskej éry.

Podľa Natalie Lavrovej, hlavnej ekonómky BCS Financial Group v Moskve, rozhodujúci vplyv majú ropné embargo, odklon Európskej únie (EÚ) od dovozu ruského plynu a čoraz väčší počet zahraničných spoločností, ktoré odchádzajú z Ruska. To všetko sa bude pravdepodobne postupne rozširovať a prinesie čoraz viac negatív do roku 2023.

Bez týchto faktorov a len na základe súčasných sankcií predpovedá Rusku pokles HDP o 10,8 % v roku 2022 a približne o 5 % v roku 2023.

Vymazanie jednej dekády hopodárskeho rastu

Ruská centrálna banka 29. apríla uviedla, že v tomto roku očakáva pokles ekonomiky o 8 % až 10 %. Medzinárodný menový fond zatiaľ predpovedal Rusku zníženie HDP o 8,5 %, zatiaľ čo analytici v prieskume agentúry Bloomberg očakávajú jej pokles v priemere o 10,3 %.

Ak sa prognóza ruského ministerstva financií ukáže ako správna, znamenalo by to vymazanie približne jednej dekády hospodárskeho rastu.

Neistota v súvislosti s týmto výhľadom je však veľká, keďže vojna na Ukrajine pokračuje a USA, EÚ a ich spojenci diskutujú o ďalších sankciách.