NASA chce kontaktovať mimozemšťanov novou taktikou: Poslali im nahé fotky muža a ženy

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/John Raoux

WASHINGTON – NASA chce zaujať mimozemšťanov naozaj kurióznym spôsobom a to kresbami nahých ľudských tiel. Vedci veria, že takto by mohli získať spätnú väzbu a nadviazať kontakt. Bytosti žijúce mimo našej planéty by mal zaujať obrázok znázorňujúci nahú ženu a nahého muža.