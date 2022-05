Zelenskyj bije na poplach: Blokovanie obilia Rusmi nás môže priviesť ku katastrofe, naši potravinári majú aj iné zdroje

KYJEV - Ukrajina môže kvôli ruskej blokáde čiernomorských prístavov prísť o desiatky miliónov ton obilia, čo by vyvolalo potravinovú krízu v Európe, Ázii av Afrike. V relácii austrálskej televízie 60 Minutes to dnes povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Situácia začína byť teda skutočne vážna a nás zaujímalo aj to, ako na toto dianie zareaguje naša krajina.

"Rusko nenecháva lode priplávať ani odplávať, má Čierne more pod kontrolou," uviedol Zelenskyj. "Rusko chce úplne zablokovať ekonomiku našej krajiny," dodal. Ukrajina je významným vývozcom obilia a ďalších potravinárskych produktov, podieľa sa aj na vývoze kovov. Čierne more predstavuje kľúčovú tepnu pre dopravu obilia a ďalších komodít.

Agentúra Reuters minulý mesiac informovala, že Rusko podľa Spojených štátov ničí zásobníky na obilie na Ukrajine. Ukrajinský minister financií už skôr upozornil, že ruská invázia môže vo svete zapríčiniť vysoké ceny potravín.

Slovenskí potravinári hovoria, že na ukrajinskom obilí nie sme primárne závislí, na cenách to však pocítime

Slovenská republika nie je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory primárne závislá od ukrajinského obilia. Pre Topky to tvrdí hovorkyňa úradu Jana Holéciová. "Takže blokácia čiernomorských prístavov nás z hľadiska množstva obilia primárne neohrozí, pretože Slovensko nenakupuje od Ukrajiny obilie," tvrdí úrad, ktorý však pridáva aj povestné "B".

"Vojenský konflikt sa nás však dotkne sekundárne a zdôrazňujeme to od začiatku vypuknutia vojny na Ukrajine: pocítime to v zdražovaní potravín. Cenovky sa prepisujú smerom nahor už počas celého minulého roka, keď ešte nebola vojna. Od polky februára 2022 sa tak deje pre vojnu ešte výraznejšie. A rovnako táto situácia nemá vplyv len na ceny potravín, ale aj na ceny ostatných rozhodujúcich surovín (energie, pohonné hmoty) a to sa následne prejaví v celom segmente výroby tovarov, potraviny nevynímajúc," hovorí komora.

Vojna podľa komory predstavuje riziko pre potravinovú bezpečnosť aj z globálneho pohľadu. "Rusko spolu s Ukrajinou zásobujú svojou pšenicou jednu tretinu svetových trhov (Ukrajina sa na tejto tretine podieľa 10%). Severná Afrika a Blízky východ dovážajú až polovicu obilnín vypestovaných v Rusku a na Ukrajine. Celosvetovo stúpla cena pšenice o 70%," prízvukuje komora.

Možná potravinová kríza? Takéto závery sú predčasné, v produkcii sme dokonca sebestační

Na stole je preto zásadná otázka, a síce, či nám nehrozí potravinová kríza. "To je ešte veľmi predčasné hovoriť. Máme pred sebou novú pestovateľskú sezónu. Podstatné bude, ako rýchlo sa vojna skončí, s akým výsledkom a ako intenzívne budú prúdiť dodávky obilia náhradnými trasami, koľko obilia sa Ukrajine podarí po tohtoročnej žatve pozbierať a vyviezť do sveta. A nemenej dôležitou premennou je aj to, aký bude tento roka z hľadiska počasia," pripomína komora.

Naši poľnohospodári vraj navyše majú zasiatu všetku plánovanú výmeru, dokonca je možnosť pre tento rok zasiať aj plochy, ktoré ležali úhorom – umožnil to Brusel ako protireakciu na vojnu na Ukrajine. "Na Slovensku by mal byť preto dostatok obilia a navyše SR je v produkcii obilnín sebestačné. Základom je urobiť maximum pre zabezpečenie dostatku potravín, ale za ceny, ktoré sú dostupné aj pre sociálne slabšie skupiny spotrebiteľov. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora navrhuje, aby sa dočasne zmiernili tlaky EK na výraznú ekologizáciu pri výrobe potravín. Ďalšou požiadavkou je vyššia podpora pre potravinársky spracovateľský priemysel na Slovensku," pripomína úrad.