Rodina zostala v šoku! Medzi zosnulými na COVID-19 sa objavil ich chlapec z Prahy, má to však háčik

Od začiatku epidémie zomrelo na ochorenie COVID-19 podľa oficiálnych štatistík na stránkach ministerstva zdravotníctva už osem detí vo veku do 14 rokov, informuje tn.nova.cz. Keď sa ale v podrobnejšom súhrne objavila informácia o piatkovom úmrtí 12-ročného chlapca z Prahy, nečakane sa ozvala rodina. Babičke sa nepáčilo, že ministerstvo zdravotníctva zahrnulo jej Filipka do štatistík, pretože jeho smrť vraj s covidom nijako nesúvisela.

"Zomrel síce s covidom, ale z úplne inej príčiny," povedala. "Mal ťažkú nevyliečiteľnú genetickú chorobu, nemohol chodiť ani sedieť, vôbec nehovoril, vážil iba 13 kg a hlavnou príčinou jeho odchodu bolo vdýchnutie potravy do pľúc," vysvetlila. Chlapec trpel tzv. Rettovým syndrómom, teda ochorením nervovej sústavy. "Narodil sa ako krásne bábätko, no v provom roku života sa to začalo prejavovať. Nikdy sa nepostavil, iba ležal. Mal špeciálny vozík," vysvetlila babička.

Žiadne príznaky

V poslednej dobe mal byť veľmi vychudnutý, pretože mu nepracoval správne žalúdok. Jeho zdravotný stav se rýchlo zhoršoval. Nakoniec se mu do pľúc dostali zvyšky jedla a aj baktérie. Čo sa vlastne stalo, sa príbuzní dozvedeli až od privolaných záchranárov. Jediné, čo mohlo v tom čase naznačovať prítomnosť covidu, bol pozitívny test. Nákazu koronavírusom síce prekonali aj chlapcovi blízki, nikto však podľa babičky nemal vážny priebeh. A to ani Filip. "Mal mierne zvýšenú teplotu, ale v čase prevozu do nemocnice mu už klesla," povedala.

Objavil sa v štatistikách

Chlapec bohužiaľ nakoniec zomrel. Rodina sa so smutnou správou snažila zmieriť. Potom ale prišiel ďalší šok. Príbuzní zistili, že Filip sa objavil v štatistikách ministerstva zdravotníctva ako dieťa, ktorého smrť bola zapríčinená covidom. Prípad sa tak dostal až do médií. Filipovu babičku nahnevalo najmä to, že v súhrnoch sa nerozlišuje medzi pacientmi s preukázaným ochorením a tými, u ktorých COVID-19 k smrti reálne aj viedol. Celú situáciu navyše skomplikoval fakt, že úrady zo zákona nemôžu oznamovať k jednotlivým prípadom podrobnosti. "Je to zbytočné strašenie ľudí," kritizovala babička.

Rezort zdravotníctva prípad nekomentoval

Redakcia TV Nova poprosila na základe tohto prípadu ministerstvo zdravotníctva o reakciu a pýtala sa okrem iného na to, či by naozaj nemalo dôjsť k prehodnoteniu spôsobu, akým sa štatistiky vedú. Zverejňované by mali byť iba počty mŕtvych, u ktorých covid so smrťou skutočne súvisel. Hovorca rezortu Ondřej Jakob sa ospravedlnil, že konkrétny prípad komentovať nemôže a odkázal redakciu na Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS), ktorý tieto dáta zhromažďuje. "Štatistiky o úmrtí sú zverejňované a vyhodnocované rovnakým spôsobom po celú dobu epidémie. Ide o systém nastavený správcom, ktorý bol vyžiadaný médiami a zrejme aj väčšinou spoločnosti," reagoval na otázku riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek.

Sám by štatistiku najradšej zrušil. "Denné zverejňovanie priebežne hlásených počtov úmrtí, pri ktorých z podstaty veci nemôže byť odborne dokončená analýza príčin úmrtí, nie je zmysluplné. Tieto dáta sa aj spätne veľmi menia, pretože počty úmrtí sa dopĺňajú. Niekoľkokrát som sa už pokúšal tento systém zmeniť, no bezvýsledne" uviedol. Záujem o denné aktualizované čísla bol natoľko silný, že zmenu neumožnil.

Treba sa nastaviť inak

Aktuálne štatistiky o úmrtí pacientov s covidom vychádzajú najmä zo správ nemocníc. Lenže úmrtné listy môžu byť dodávané aj spätne. S oneskorením sa do súhrnu premietnu aj počty úmrtí mimo nemocnice alebo tie, po ktorých nasleduje pitva. Dušek však dúfa, že by sa to mohlo v blízkej dobe zmeniť. "Dúfam, že ak začneme pristupovať ku COVID-19 ako k ostatným chorobám, verejnosť aj médiá pripustia hlásenie o požte mŕtvych tak ako pri iných chorobách," dodal.

Primárnymi príčinami úmrtí sa zaoberá Český štatistický úrad, ktorý pri spracovaní analýzy vyžaduje podrobné posúdenie viacerých materiálov a často aj komunikáciu s poskytovateľom alebo rozbor zdravotníckej dokumentácie. Toto všetko sa ale deje nad uzavretými dátami za celý kalendárny rok. "Oficiálne potom dáta o príčinách úmrtia zverejňujeme ako ročnú správu, ide o medzinárodne štandardizovaný postup," vysvetlil Dušek.