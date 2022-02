Pád lavíny v Tirolsku si vyžiadal päť životov: Na mieste zasahovali vrtuľníky z Rakúska aj Švajčiarska

Táto lavína spadla v okrese Landeck v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, neďaleko hraníc so Švajčiarskom. Bližšie informácie o totožnosti a štátnej príslušnosti obetí neboli bezprostredne známe. Na mieste nešťastia zasahovali dva švajčiarske vrtuľníky, vrtuľník rakúskej zdravotnej záchrannej služby i rakúskej polície.

An avalanche in an area of the Austrian Alps bordering Switzerland has killed four people and a fifth person is missinghttps://t.co/5xuwN0tJYQ