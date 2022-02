Meteorológovia varujú: Dávajte si pozor na poľadovicu, vietor i sneženie

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa môže v stredu ráno tvoriť poľadovica. Meteorológovia tiež najmä na západnom Slovensku upozorňujú na vietor. Na severe treba v niektorých oblastiach počítať so snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 12.00 h v Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom aj Žilinskom kraji. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnil SHMÚ.

V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, rovnako v okrese Poprad môže miestami silnejšie zafúkať. V daných oblastiach platí do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom. So snežením treba počas celého dňa počítať v Prešovskom a Žilinskom kraji, kde sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Meteorológovia pred ich tvorbou vydali výstrahu prvého stupňa aj v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

SHMÚ zároveň v stredu varuje pred vetrom na horách. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môže vietor vo vyšších oblastiach dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Zvýšená lavínová hrozba platí na horách už niekoľko dní

Vo všetkých slovenských pohoriach platí už niekoľko dní zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Je to dôsledok silného vetra a výdatných zrážok. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Tam, kde vietor nepresunul nový sneh až do pásma lesa, je ufúkaný do nebezpečných dosiek, ktoré nie sú previazané so staršou, často ľadovou vrstvou. Uvoľnenie takýchto útvarov je možné už pri malom dodatočnom zaťažení a ich stabilita sa veľmi ťažko posudzuje. Šírenie napätia môže spôsobiť veľmi dlhý odtrh, v pohoriach hrozia stredné a veľké lavíny," skonštatoval Buliak. Upozornil, že na severných expozíciách sa v profile nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu, ktorý pôsobí v profile snehu destabilizujúco. Naďalej sa predpokladá aj výskyt spontánnych lavín.

V utorok (1. 2.) prechádzal horstvami na zrážky bohatý frontálny systém spojený so silným vetrom. Tento vývoj počasia podľa Buliaka spôsobuje, že sneh je v pohoriach rozmiestnený veľmi nerovnomerne. Náveterné strany štítov, sediel a rebier sú takmer bez snehu alebo vyfúkané na tvrdú ľadovú vrstvu, naopak, na záveterných stranách je sneh uložený v tvrdých doskách a vankúšoch, ktoré môžu dosahovať hrúbku až 150 centimetrov.