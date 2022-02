Za 24 hodín pribudlo v Rakúsku takmer 4-tisíc infikovaných KORONAVÍRUSOM

Za utorok pribudlo 39.410 nakazených a 16 obetí na životoch, vyplýva z údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva. Viac infekcií za deň (43.053) evidovali v Rakúsku minulý štvrtok. Do štatistík však vtedy zarátali i zhruba 6000 dodatočne hlásených prípadov z predošlých dní. To znamená, že v skutočnosti bol prírastok len 37.044 nakazených a stredajšie čísla by mohli byť doteraz najvyššie.

Galéria fotiek (2) Očkovanie proti novému koronavírusu v Rakúsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Nárast počtu pacientov s covidom evidujú aj v rakúskych nemocniciach. V súčasnosti je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 1697 ľudí, pričom 185 z nich je na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Hodnota sedemdňovej incidencie nákazy na 100.000 obyvateľov sa opäť zvýšila a momentálne dosahuje úroveň 2645,1. V Rakúsku podľahlo covidu dovedna už 14.143 chorých; minulý týždeň zomrelo v súvislosti s nákazou 113 ľudí.