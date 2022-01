Nemocnica odmietla urobiť transplantáciu srdca pacientovi: Za VŠETKO môže očkovanie

Hovorkyňa bostonskej nemocnice Brigham and Women's Hospital vo vyhlásení pre AFP potvrdila, že od prijímateľov transplantovaných orgánov "požadujú" očkovanie proti koronavírusu. Pacientov otec David Ferguson vystúpil v spravodajských televíziách CNN a ABC a porozprával o tejto rodinnej situácii. Uviedol, že jeho 31-ročný syn čakal na transplantáciu srdca a bol už pritom "na pokraji smrti".

Pacient odmietol vakcínu proti covidu

Tento pacient, ktorý bol s transplantáciou v bostonskej nemocnici na rade, odmietol vakcínu proti covidu. "Bolo to proti jeho základným zásadám, neverí v to," povedal Ferguson pre ABC. "Presadzujú takúto politiku a keďže syn nechce vakcínu, vyradili ho zo zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca," dodal otec. Nemocnica Brigham and Women's Hospital "požaduje niekoľko vakcín odporúčaných úradom CDC, vrátane vakcíny proti covidu", uvádza sa v jej vyhlásení.

Nemocnica takisto požaduje "od kandidátov na transplantáciu určitý životný štýl, aby sa vytvorila čo najlepšia šanca na úspešnú operáciu a optimalizoval sa život pacienta po transplantácii, keďže jeho imunitný systém je drasticky potlačený", píše sa ešte vo vyhlásení.

Pacineti bez vakcíny nie sú zaradení do zoznamu čakateľov

Odborník na lekársku etiku na Newyorskej univerzite Arthur Caplan pre televíziu CBS povedal: "Po akejkoľvek transplantácii je imunitný systém človeka potlačený. Covid ho môže zabiť. Orgány sú vzácne. Nedávajú ich niekomu, kto má malú šancu na prežitie, keď iní, ktorí sú zaočkovaní, majú po operácii lepšiu šancu na prežitie." Práve preto "pacienti bez vakcíny nie sú zaradení do zoznamu čakateľov", uviedla nemocnica, kde Fergusonovho syna stále liečia.

Otec vyhlásil, že rešpektuje voľbu syna a plánuje ho dať preložiť do inej nemocnice. "Ale čas sa nám míňa," povedal k synovmu zdravotnému stavu. Spojené štáty, kde je úplne zaočkovaných iba 62 percent obyvateľstva – čiastočne aj v dôsledku hlbokých rozdielov v názoroch na vakcíny – zaznamenali takmer 60 miliónov prípadov nákazy koronavírusom a 872.000 úmrtí.