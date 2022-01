Erdogan varoval Rusko pred napadnutím Ukrajiny: Kanada tam poslala príslušníkov špeciálnych síl

Televízia v tejto súvislosti pripomenula, že v blízkosti ukrajinských hraníc je stále podľa odhadov rozmiestnených približne 100.000 ruských vojakov. Nemenované zdroje pre Global News uviedli, že prítomnosť malého počtu kanadských príslušníkov špeciálnych síl je súčasťou snáh spojencov z NATO o odradenie Ruska od možnej vojenskej agresie voči Ukrajine. Ďalšou úlohou je "identifikovať spôsoby", ako pomôcť ukrajinskej vláde.

Príslušníci Kanadského pluku špeciálnych síl (CSOR) majú tiež za úlohu pomôcť vypracovať evakuačné plány pre kanadský diplomatický personál v prípade rozsiahlej invázie, uviedli nemenované zdroje pre Global News. Televízia pripomína, že kanadská vláda, ani kanadské ozbrojené sily oficiálne nepotvrdili prítomnosť príslušníkov kanaských špeciálnych síl na území Ukrajiny. Kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová v nedeľu odletela na týždennú návštevu Kyjeva. S ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom rokovala o možnostiach odvrátenia "agresívnych akcií" Ruska.

Kanada podľa Global News "dôsledne podporuje Kyjev", odkedy šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2014 anektoval Krym. Podľa kanadskej vlády Ottawa od januára 2014 poskytla Ukrajine pomoc vo výške takmer 500 miliónov eur, vrátane poskytnutia nesmrtiaceho vojenského vybavenia. Okrem toho sa zhruba 200 kanadských vojakov podieľa na výcviku ukrajinských síl.

Erdogan varoval Rusko pred napadnutím Ukrajiny

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval v utorok Rusko pred prípadným vpádom na Ukrajinu, ktorú nazval "silnou" krajinou s medzinárodnými kontaktmi. Uviedol tiež, že o narastajúcom napätí plánuje hovoriť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra AFP. Nepovažujem inváziu na Ukrajinu zo strany Ruska za realistický prístup, pretože (Ukrajina) nie je obyčajná krajina. Je to silná krajina," vyhlásil Erdogan pred tureckými novinármi v Albánsku. "Tieto veci nemôžete riešiť tým, že poviete 'Ja to napadnem, ja si to vezmem'," citovali jeho slová turecké médiá. Rusko by podľa neho malo prehodnotiť svetové i vlastné vnútropolitické záležitosti predtým, než by sa skutočne rozhodlo napadnúť Ukrajinu.

Ruský prezident Putin vlani v decembri kritizoval Ukrajinu za nasadenie tureckých bojových dronov a naliehal na Ankaru, aby Kyjev primala nepoužívať tieto vojenské zbrane, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu v konfliktoch v Líbyi a v azerbajdžanskom separatistickom regióne Náhorný Karabach. Turecko reagovalo slovami, že nemôže byť zodpovedné za to, ako sa tieto drony používajú v krajinách, do ktorých ich predá. AFP približuje, že Rusko sa obáva, že by mohli byť použité v konflikte v dvoch separatistických regiónoch – Doneckej a Luhanskej oblasti – na východe Ukrajiny podporovaných Moskvou.

Erdogan, ktorý podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do NATO, pripomenul, že Rusko za jeho prístup k Ukrajine i v minulosti kritizoval a vystupoval i proti anexii Krymského polostrova v roku 2014. Západné krajiny vinia Rusko z rozmiestnenia približne 100.000 vojakov a ťažkej techniky na severnej a východnej hranici Ukrajiny, čo podľa nich naznačuje prípravy na možnú inváziu. Rusko zase tvrdí, že reaguje na narastajúcu prítomnosť síl Severoatlantickej aliancie v sfére svojho vplyvu, pričom tvrdo odmieta ďalšie rozširovanie NATO smerom na východ.