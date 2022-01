Kauza Djokovič rozdelila svet na dva tábory: VYSVETLENIE tvrdého postoja austrálskej vlády

MELBOURNE - I keď je Novak Djokovič svetovou tenisovou jednotkou, je to stále len človek. Po pricestovaní do Austrálie sa naňho vzťahovali rovnaké opatrenia ako pre všetkých ostatných cestujúcich. Spravil teda chybu, alebo to súvisí len s prísnymi opatreniami v krajine?

Mnohí Austrálčania sú už unavení z toho, že práve ich krajina prijala jedny z najprísnejších opatrení proti koronavírusu na svete. A bola to práve táto skupina obyvateľstva, ktorá žiadala, aby úrady deportovali Djokoviča z krajiny. Dôvodom bolo, že nepodstúpil očkovanie proti koronavírusu a dostal výnimku od Austrálskeho tenisového zväzu. Pozadie tvrdého postoja austrálskej vlády voči obhajcovi titulu na Australian Open a opis jeho vyhostenia sa datuje do obdobia spred desiatich rokov. Bolo to obdobie komplikovanej a ostro kritizovanej imigračnej politiky Austrálie, píše agentúra AP.

Parlamentné voľby

V roku 2013 sa v prípade prekročenia hraníc neriešili promimentné osobnosti ako Djokovič, ale tisíce žiadateľov o azyl z Ázie, Blízkeho východu a Afriky. Na austrálske pobrežie sa dostali v malých rybárskych lodiach z Indonézie. Kauza okolo srbského tenistu sa stala stredobodom pozornosti aj v dôsledku parlamentných volieb, ktoré sa majú uskutočniť tento rok v máji. Vláda dúfa, že tvrdý postoj vedený k ochrane hraníc získa ohlas u väčšiny obyvateľstva. Opozícia medzitým uviedla, že Djokovič nechtiac odhalil zlyhanie vlády pri kontrole hraníc.

Aktivisti, tvorení najmä imigrantmi, hlásajú, že zaobchádzanie s tenisovou hviezdou len odhaľuje tvrdý prístup k desiatkam ďalších zadržaných utečencov, ktorí majú problém so získaním víz. Po Djokovičovom príspevku na sociálnych sieťach zo 4. januára sa zdvihla vlna kritiky. Športovec uvádza, že dostal výnimku, aby mohol priletieť do Austrálie a hrať tenis bez absolvovania karantény. Do Austrálie priletel v čase, kedy príbuzní tamojších obyvateľov zo zámoria stále nemôžu navštíviť svoje rodiny, pretože úrady neuznávajú všetky vakcíny proti COVID-19. Tenisová fanúšička Holly McCannová, ktorá bola prítomná na otváracom dni Australian Open, vyhlásila, že Djokovič nemá mať prečo výnimku z opatrení, ktorými sa riadi celá krajina. "Malo by to platiť pre každého, bez ohľadu na jeho spoločenský status. Osobne proti nemu nič nemám, ale nemyslím si, že by mal dostať výnimku."

Kritika podporená širokou verejnosťou

Po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavil rozhovor moderátorov televízie Channel 7 Mikeom Amorom a Rebeccou Maddernovou, sa s ich miestami až príliš priamymi názormi stotožnila väčšina obyvateľov. Naznačuje to teda všeobecnú nespokojnosť ohľadom prítomnosti Djokoviča v krajine. Prieskum, ktorý počas víkendu uverejnili denníky The Sun Herald a Sunday Age, ukázal, že vyše 71 percent opýtaných si neželá, aby Djokovič mohol zostať v Austrálii. V roku 2013, kedy konzervatívna koalícia vyhrala prvé z troch po sebe nasledujúcich volieb, zohral minister pre imigráciu a ochranu hraníc Scott Morrison kľúčovú rolu. Žiadatelia o azyl boli od tohto momentu posielaní do imigračných centier, ktoré sa nachádazjú na priľahlých ostrovoch Austrálie. Djokovič býval v Austrálii v hoteli Park, kam sú premiestňovaní imigranti, ktorí nemajú v poriadku všetky papiere. Okrem toho sa na súdoch snažil svoj pobyt v Melbourne predĺžiť. Obhajcovia utečencov to privítali, pretože medzinárodná scéna upriamila pozornosť na ďalšie desiatky ľudí zadržiavaných v tom istom hoteli.

Had to check out the scene myself at the Park Hotel where Djokovic is being detained and where his supporters have gathered to protest his impending deportation for being unvaccinated. #AusOpen pic.twitter.com/a2YnmlJOYG — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 6, 2022

Po prvom zrušení Djokovičovej požiadavky o víza sa Morrison vyjadril, že "pravidlá platia pre každého, najmä ak ide o naše hranice". Melbournský obhajca imigrantov Ian Rintoul však poznamenal, že na rozdiel od iných žiadateľov o azyl tenista nebol spútaný počas jeho odchodu z hotela. Politické rozhodnutie o vyhostení Djokoviča z krajiny vyniesol minister pre imigráciu Alex Hawke. Stalo sa tak po tom, ako súd zrušil predchádzajúce rozhodnutie o zrušení víz z procedurálnych dôvodov. Je mätúce, že Austrália zrušila Djokovičovi víza dvakrát, a to z dvoch rôznych dôvodov.

V prvom prípade išlo o to, že ochorenie COVID-19, ktoré prekonal Novak Djokovič v rodnom Srbsku v decembri, nebolo uznané ako výnimka na prekročenie austrálskych hraníc. Cestujúci zo zahraničia musia byť plne zaočkovaní (dve dávky) alebo musia poskytnúť lekárske vyjadrenie ako dôkaz o tom, že nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov. Mužská tenisová jednotka sa spoliehala na výnimky z pravidiel o očkovaní, ktoré boli platné v štáte Viktória. Srba napokon deportovali, pretože Hawk ho považoval za symbol komunity antivaxerov a jeho prítomnosť by ich mohla v porušovaní pandemických opatrení len povzbudiť.

Pandémia im zabránila vrátiť sa domov

Dva roky od začiatku pandémie tisícom Austrálčanov zo zámoria nedovolili úrady vrátiť sa domov. Zákaz cestovania, ktorý mnohí považovali za krutý, ale pomohol znížiť počet obetí pandémie a podporila ho väčšina domáceho obyvateľstva. Uvoľnenie cestovných obmedzení pred mesiacom z dôvodu vysokej úrovne zaočkovanosti v spojení s vysoko nákazlivým variantom omikron však viedlo k tomu, že Austrália zaznamenala v prvých týždňoch roku 2022 toľko pozitívnych prípadov, ako za rovnaké obdobie v dvoch predchádzajúcich rokoch dohromady.