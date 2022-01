VIDEO Moderátorov spravodajstva tesne pred vysielaním: Djokovič je šmejd, topí sa vo vlastných klamstvách!

Rebecca Maddernová a Mike Amor sa pár sekúnd pred večerným vysielaním rozprávali v súkromnom rozhovore. Kamera to však zachytila a niekto to dostal do celého sveta. Maddenová sa o tenistovi vyjadrila, že je to sráč. "Nech sa na ten prípad pozeráš z akéhokoľvek uhla pohľadu, Djokovič z neho vyznie ako klamár, zákerný šmejd. Ísť von ako pozitívny, Povedala by som, že ani pozitívny nebol," vyjadrila sa moderátorka. Jej kolega len súhlasil, keď dodal, že "Djokovič sa vyhovoril na nejakú hovadinu a potom sa už začal topiť vo svojich klamstvách. Myslím si však, že sa z toho nakoniec dostane."

Umiestnením svetovej jednotky do hotela pre migrantov sa vraj nič nevyriešilo. "Život niekedy nie je fér. Niektorí lietajú prvou triedou…," pokračovala Maddernová. Keďže však malo ísť o súkromný rozhovor, ktorý sa na verejnosť nemal nikdy dostať, vedenie spoločnosti Channel 7 sa k tomuto prípadu aj náležite postavilo.

"Zverejnenie tohto materiálu bo podvodný a zbabelý čin, ktorý je v rozpore s viktoriánskou legislatívou o odpočúvaní. Akonáhle zistíme identitu tohto páchateľa, budeme to riešiť súdnou cestou," vyjadril sa šéfredaktor spravodajstva Channel 7 Craig McPherson. Generálny riaditeľ Channel 7 uviedol, že sa moderátorka za svoje slová ospravedlnila.