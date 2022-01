Prevratné odhalenie vedcov z Harvardu: Po dlhých rokoch našli príčinu sklerózy multiplex

Bádatelia analyzovali vzorky krvi amerických vojakov, ktoré im armáda odoberá každé dva roky. Z prvej vzorky vyhodnotili, či boli vojaci nakazení vírusom EBV, a následne testovali, či sa u nich prejavilo ochorenie SM. O svojich zisteniach informovali vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Harvardovej univerzity.

EBV je hlavnou príčinou sklerózy multiplex vo svete

Skupina vojakov s infekciou EBV mala oproti ostatným 32-násobne vyššiu mieru výskytu sklerózy multiplex. Iné vírusy pritom nemali na mieru výskytu SM žiaden vplyv. Tieto zistenia sa podľa vedcov nedajú vysvetliť nijakým iným rizikovým faktorom pre chorobu SM, a preto naznačujú, že EBV je hlavnou príčinou sklerózy multiplex na svete.

Ide o veľký krok vpred

"Hypotézu, že EBV môže vyvolať SM, skúmala naša skupina a iní (vedci) už niekoľko rokov, ale toto je prvá štúdia, ktorá poskytuje presvedčivý dôkaz o kauzalite," uviedol profesor epidemiológie a hlavný autor predmetnej štúdie Alberto Ascherio, ktorý pôsobí na fakulte verejného zdravia Harvardovej univerzity – Harvard T.H. Chan School of Public Health – v americkom Bostone. "Ide o veľký krok vpred, pretože naznačuje, že väčšine prípadov SM by sa dalo predísť tým, že zabránime nákaze vírusom Epsteina-Barrovej," priblížil Ascherio s tým, že ďalší výskum EBV by zároveň mohol viesť k objaveniu liečby SM.

Skleróza multiplex je chronické ochorenie CNS

Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré spôsobuje poškodenie myelínových obalov chrániacich výbežky (axóny) nervových buniek v mozgu. Vírus Epsteina-Barrovej je herpetický vírus, ktorý môže v ľudskom tele vyvolať infekčnú mononukleózu. Počas svojho života sa ním podľa vedcov nakazí približne 95 percent dospelých, pričom vo väčšine ľudí je latentný – neprejavuje sa vonkajšími príznakmi.

Práve z tohto dôvodu bolo obzvlášť ťažké preukázať príčinnosť medzi jedným z najbežnejšie vyskytujúcich sa vírusov na svete a relatívne zriedkavou chorobu SM. Autori predmetnej štúdie skúmali vzorky viac ako desiatich miliónov amerických vojakov a sklerózu multiplex objavili v 955 z nich.

V súčasnosti neexistuje spôsob, ako predchádzať nákaze EBV alebo ju liečiť

Oneskorenie medzi infekciou EBV a nástupom sklerózy multiplex môže byť podľa Ascheria čiastočne vysvetlené tým, že symptómy SM sú v raných štádiách tejto choroby často prehliadnuté. Ďalší dôvod môže byť aj komplexný vzťah medzi EBV a imunitným systémom hostiteľa, ktorý je počas jeho života opakovane stimulovaný vždy, keď sa tento latentný vírus reaktivuje. "V súčasnosti neexistuje spôsob, ako účinne predchádzať nákaze EBV alebo ju liečiť, ale vakcína proti tomuto vírusu alebo zameranie sa naň špecifickými antivírusovými liekmi by mohlo v konečnom dôsledku zabrániť alebo vyliečiť sklerózu multiplex," poznamenal Ascherio.