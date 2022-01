VIDEO Hystéria okolo Djokoviča pokračuje! Polícia použila proti fanúšikom slzotvorný plyn!

"Situácia sa rýchlo vyhrotila, polícia musela použiť proti demonštrantom slzotvorný plyn, pretože blokovali cestu pre prejazd áut. Videl som, ako minimálne jeden protestujúci začal pľuť na policajta a niekoľko ďalších hádzalo fľaše s vodou, pričom zasiahlo niekoľko príslušníkov policajného zboru," napísal na Twitter novinár Washington Post Michael Miller.

Things have escalated quickly with police using pepper/capsicum spray on protesters who were blocking the car’s path. I saw at least one protester spit on an officer and several men threw water bottles at them, striking multiple officers — Michael Miller (@MikeMillerDC) January 10, 2022

Policajti, ktorým bolo prikázané, aby chránili auto, ani nevedeli, či v ňom skutočne sedí tenisová jednotka. "Protestujúci sa po zasiahnutí slzotvorným plynom museli stiahnuť a na chodníku si umývali oči mliekom", uvádza ďalej Miller. Podľa očitej svedkyne a matky jednej z fanúšičiek Novaka Djokoviča, to bolo šialené. Na mieste stretu boli aj päťročné deti. Ako ďalej uviedla, slzotvorný plyn zasiahol aj jedného policajta.

100s of Djokovic Supporters Clash With Melbourne Cops



Protests outside the offices of Novak Djokovic’s lawyer in Melbourne have turned violent with bottles and punches thrown at police who retaliated with pepper spray. pic.twitter.com/yx7tvQcbdP — Based UK (@Based__UK) January 10, 2022

Obnovenie víz

Austrálsky sudca Anthony Kelly obnovil svetovej jednotke víza ešte počas dnešného dňa. Djokovič dostal naspäť aj pas a mohol tak opustiť hotel, v ktorom bol od štvrtku ubytovaný. "Víza mu ešte môže odobrať minister pre imigrantov Alex Hawke a znemožniť mu obhájiť titul na turnaji Australian Open. Ten má začať už budúci týždeň. Svoje rozhodnutie ale plánuje oznámiť najskôr v utorok," dodáva americký novinár. Sudca vysvetlil, že Djokovič dostal vízum do krajiny, kde môžu vstúpiť len plne zaočkované osoby, po dôkladnoma nezávislom prešetrení. Pri vyplňovaní žiadosti sa svetová jednotka opierala o to, že pred Vianocami prekonala ochorenie COVID-19. Pozitívny test mu vyšiel 16. decembra. Deň na to sa objavil na fotografiách, ako udeľuje ceny mladým talentom.

Dva póly

Celá kauza s Djokovičom je v Austrálii rozpačitá. Na jednej strane sú fanúšikovia, ktorí si želajú vidieť na turnaji svoju hviezdu a kritizujú miestne úrady na neľudský prístup. Na druhej strane je nespokojná verejnosť, ktorá tlačí na vládu, aby zamedzila dvojitému merítku pre vyvolených.

"Som nesmierne vďačný za to, že sudca zrušil žiadosť o odobratie mojich víz. Napriek tomu, čo sa za posledný týždeň okolo mňa odohralo, chcem tu zostať a pokúsiť sa zabojovať na Australian Open. Priletel som sem, aby som mohol hrať na jednom z najväčších tenisových turnajov sezóny, navyše pred úžasnými fanúšikmi. Nateraz vám všetkým ďakujem za to, že pri mne stojíte a podporujete ma", vyjadril sa na Instagrame Novak Djokovič.