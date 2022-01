Zámok Schönbrunn

Zdroj: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Severin Wurnig_print

Zámok Schönbrunn je hlavnou atrakciou Viedne. Jeho názov sa odvodzuje od prameňa, ktorý je v parku stále k videniu. Traduje sa, že kto sa z neho napije, mal by do roka a do dňa skrásnieť. Ak by to však aj neplatilo, návšteva jedného z najvýznamnejších barokových šľachtických sídiel sveta rozhodne stojí za to.