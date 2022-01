KORONAVÍRUS Ako svet bojuje proti omikronu? Krajiny od januára zavádzajú nové opatrenia

Každá krajina sa vysporiadava s ochorením COVID-19 po svojom. Faktom však je, že po delte ohrozuje ľudstvo ešte nákazlivejší variant omikron. Po sviatkoch sa situácia zhoršila v mnohých častiach sveta. Napríklad náš severný sused dokonca zvažuje nové formy obmedzení. Keďže v krajinách je ešte veľa nezaočkovaných ľudí, dá sa predpokladať, že so zavádzaním prísnejších opatrení bude zároveň narastať nespokojnosť a frustrácia obyvateľstva.

Česká republika

Po vianočných prázdninách sa dnes do lavíc vrátili žiaci a študenti základných a stredných škôl v Českej republike. Hneď v prvý deň ich čakalo testovanie na koronavírus, ktoré sa počas prvých dvoch týždňov v novom roku bude konať dvakrát do týždňa, a to vždy v pondelok a vo štvrtok. Testovať sa budú očkovaní aj prekonaní. Pokiaľ sa žiaci odmietnu testovať, musia nosiť v priestoroch školy rúško, starší ako 15 rokov respirátor. Pri stravovaní musia dodržiavať odstup 1,5 metra a nemôžu spievať ani cvičiť. Ak odmietnu aj tieto opatrenia, nemôžu sa zúčastniť prezenčnej formy výučby.

Zdroj: gettyimages.com

Rakúsko

V Rakúsku vstupujú do platnosti pre neočkovaných od nového roka tvrdšie pravidlá. Lockdown sa v ich prípade predĺžil až do 10. januára. Sú obmedzení pri nákupoch, v práci či vo voľnočasových aktivitách. Týka sa to všetkých, ktorí nespĺňajú podmienky režimu 2G, teda OP (očkovaní, prekonaní). Obmedzenia neplatia pre deti do 12 rokov.

Poľsko

Pokiaľ bude v krajine naďalej stúpať počet nových prípadov koronavírusu, vláda má v pláne zaviesť nové obmedzenia, uvádza The Guardian. Vyjadril sa tak minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Poľsko zasiahla v decembri štvrtá vlna pandémie, na čo vláda reagovala zavedením prísnejších opatrení. Vyzerá to tak, že po necelom mesiaci sa budú ešte viac sprísňovať. "Ak budú čísla infikovaných počas tohto týždňa naďalej stúpať, budeme nútení zaviesť nové opatrenia. Malo by ísť o zatváranie škôl a nákupných centier, ale nechcem predbiehať," vyjadril sa Niedzielski.

Mamy 7 179 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1131), śląskiego (925), wielkopolskiego (765), małopolskiego (764), dolnośląskiego (624), pomorskiego (555), łódzkiego (360), kujawsko-pomorskiego (312), zachodniopomorskiego (288), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 2, 2022

Francúzsko

Od začiatku tohto týždňa platia vo Francúzsku nové opatrenia. Minister zdravotníctva Olivier Véran sa dnes krátko pred ôsmou ráno vyjadril na adresu kritikov, že "nikdy nie je v rozpore chrániť zdravie našej spoločnosti a zdravie Francúzov. Týka sa to aj nových karanténnych pravidiel, ktoré vstupujú do platnosti". Véran reagoval na plne zaočkovaných s pozitívnym testom, ktorí po novom budú musieť absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu, pričom až po piatich dňoch môžu absolvovať test. Veľké podujatia sú obmedzené na 5000 ľudí, v interiéri na 2000. Počas koncertov a v baroch sa bude môcť len sedieť. Jedlo a pitie je zakázané v kinách, divadlách, športových zariadeniach a v hromadnej doprave. Práca z domu je povinná minimálne trikrát do týždňa pre zamestnancov, ktorých práca to umožňuje. Nové pravidlá platia minimálne tri týždne.

Veľká Británia

Pre variant omikron sa do škôl vracia nosenie ochranných rúšok. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid uviedol, že "pravidelné testovanie je kľúčom k ochrane žiakov, ako aj spôsob na udržanie výučby na školách". Žiaci by sa mali po novom testovať aspoń dvakrát do týždňa, vo Walese dokonca trikrát. Tajomník rezortu školstva Nadhim Zahawi povedal, že pokiaľ by sa počet infikovaných príliš zvýšil, triedy na školách sa zlúčia. "Našou prioritou je ponechať školy otvorené. Nové pravidlá budú pre ne znamenať veľké zmeny. Z hľadiska absencie zamestnancov pre COVID-1 sme minulý rok boli na úrovni ôsmich percent. V prípade, že to bude teraz viac, na rade je zlučovanie tried a výučba vo väčšom počte žiakov."

I'm looking forward to welcoming pupils back to school & college this week.



I know we face challenges with the Omicron variant but as the Prime Minister and I have made clear, education is our number one priority.



Let me offer some reassurance ahead of the new term



[1/8] — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) January 2, 2022

USA

Spojené štáty sa snažia o zavedenie opatrenia pre pozitívnych bez akýchkoľvek príznakov. Pre takýchto ľudí by mala platiť izolácia v trvaní minimálne piatich dní a následný negatívny test na COVID-19. Hlavný lekársky poradca americkej vlády, imunológ Anthony Fauci, uviedol, že USA zaznamenávajú 400 000 prípadov denne, pričom počet hospitalizácií tiež stúpa. Minister obrany Lloyd Austin mal tiež koronavírus, počas domácej karantény pociťoval len mierne príznaky.

India

UNICEF považuje Indov za najväčšiu populáciu dospievajúcich ľudí na svete (253 miliónov). Za posledných 24 hodín sa v krajine objavilo 33 750 nových prípadov, čo predstavuje najvyšší denný prírastok od 18. septembra. India oznámila aj ďalších 123 úmrtí. Pozitívom je aspoň to, že v Indii sa začína nová očkovacia kampaň pre deti od 15 do 18 rokov. Rezort zdravotníctva oznámil, že vakcína Covaxin od spoločnosti Bharat Biotech bude podávaná v dvoch dávkach s odstupom 28 dní. Deti budú očkovať priamo v školách alebo môžu navštíviť niektoré z očkovacích centier. Minister Mansukh Mandaviya na Twitteri vyzval svojich mladých priateľov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr a takýmto spôsobom podporili snahu krajiny zvýšiť zaočkovanosť.

Securing our Young India



Some glimpses of the #COVID19 Vaccination drive for children in the 15-18 age group



I urge my young friends to get vaccinated at the earliest & further strengthen the world's largest vaccination drive.#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/jyBKWwcTkV — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 3, 2022

Južná Kórea

Krajina hlási prvé dve úmrtia na variant omikron. Ide o dvoch zosnulých pacientov z Gwangju vo veku 90 rokov. Za posledných 24 hodín bolo zaznamenaných 3129 nových prípadov a 36 úmrtí, pričom denne pribúda zhruba 347 prípadov.