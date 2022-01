VIDEO Soul hlásil zriedkavý prípad: Neznáma osoba prešla z Južnej Kórey do KĽDR

Prenasledovanie a chudoba v Severnej Kórei (KĽDR) viedli k tomu, že počas desaťročí od Kórejskej vojny ušlo do Južnej Kórey 30.000 ľudí, ale prípady prekročenia hranice opačným smerom sú mimoriadne zriedkavé. Osobu zaznamenalo sledovacie zariadenie v demilitarizovanej zóne (DMZ), ktorá rozdeľuje Kórejský polostrov, v sobotu o 21.20 h miestneho času, uviedlo v nedeľu vrchné veliteľstvo juhokórejskej armády. Spustilo to pátraciu operáciu armády, ale bez úspechu. "Bolo potvrdené, že osoba prekročila vojenskú demarkačnú líniu na Sever," doplnilo veliteľstvo.

Osoba ešte nebola identifikovaná, informoval novinárov predstaviteľ veliteľstva. Dodal, že úrady poslali v nedeľu Severu odkaz týkajúci sa toho prípadu. Južná Kórea nezaznamenala žiadnu neobvyklú aktivitu severokórejskej armády, zdôraznil predstaviteľ. V roku 2020 severokórejskí vojaci zastrelili a spálili telo juhokórejského vládneho predstaviteľa pre kontrolu rybolovu, ktorý podľa Pchjongjangu ilegálne prenikol cez námornú hranicu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

V ten istý rok Severokórejčan, ktorý tri roky predtým zbehol do Južnej Kórey, tajne prešiel cez prísne stráženú hranicu naspäť do KĽDR. Jeho návrat prinútil predstaviteľov Severnej Kórey zaviesť lockdown v pohraničnom meste Kesong, pretože sa obávali, že môže byť infikovaný koronavírusom.

Drvivá väčšina Severokórejčanov, ktorí ujdú, ide najprv do Číny, až potom sa vyberie do Južnej Kórey, a obvykle cez inú krajinu. Iba veľmi malému počtu ľudí sa podarí prejsť cez DMZ, ktorá je plná nášľapných mín a na jej oboch stranách sa nachádza veľké množstvo strážiacich vojakov.