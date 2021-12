KORONAVÍRUS Taliansko zvažuje skrátenie karantény pre zaočkovaných: Rekordný počet prípadov

Očkovanie v Taliansku

Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Medichini

RÍM - Talianska vláda uvažuje nad skrátením sedemdňovej karantény pre ľudí zaočkovaných proti koronavírusu, ktorí prišli do kontaktu s osobou chorou na COVID-19. V pondelok to oznámil komisár vlády poverený bojom proti pandémii Francesco Figliuolo. Dobre informované zdroje povedali, že opatrenie by sa najprv týkalo ľudí zaočkovaných tromi dávkami vakcíny, píše talianska tlačová agentúra ANSA.