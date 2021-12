Husté sneženie v Japonsku spôsobilo dopravný chaos: Záveje majú rekordnú výšku

V regióne zostalo bez elektriny vyše 3200 domácností, uviedla elektrická spoločnosť Kansai. Predstavitelia tiež varovali, že na nasledujúcu noc je predpovedané ďalšie sneženie. Mrazivé počasie si zatiaľ nevyžiadalo žiadne zranenia ani úmrtia, uviedol hovorca vlády Hirokazu Macuno. Husté sneženie postihlo predovšetkým pobrežie popri Japonskom mori, od severného po západné Japonsko, a niektoré oblasti zažívajú rekordné snehové zrážky, dodal Macuno.

Snow up to car windows in Japan! pic.twitter.com/y06kmkGsR9

"Množstvo snehu sa podľa očakávania zajtra ešte zvýši... preto je nutná väčšia opatrnosť a pozornosť," povedal hovorca vlády. Hlavnú cestu v prefektúre Šiga zatvorili "z dôvodu uviaznutých vozidiel", upozornil Macuno. Dopravná zápcha sa údajne začala, keď kamión dostal šmyk v meste Hikone, kde za 24 hodín do pondelkového rána napadlo 68 centimetrov snehu – oproti priemeru bol 30-krát hlbší, informovala verejnoprávna stanica NHK.

A massive dump of snow is hitting the Sea of Japan coast, freezing travel in some areas. pic.twitter.com/gMxmMNnO8Q