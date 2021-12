Pre husté sneženie zrušili v Japonsku viac než 100 letov

Spoločnosť ANA do 16.00 h miestneho času zrušila 79 letov, ktorými mala prepraviť približne 5100 cestujúcich. Národný letecký dopravca Japan Airlines nemohol vypraviť 49 plánovaných letov s takmer 2500 pasažiermi.

A massive dump of snow is hitting the Sea of Japan coast, freezing travel in some areas. pic.twitter.com/gMxmMNnO8Q

Intenzívne sneženie postihlo rozsiahle oblasti na pobreží Japonského mora. Obzvlášť silné bolo v západných regiónoch najväčšieho ostrova Honšú. Podľa japonských meteorológov krajinu zasiahol prílev studeného vzduchu, aký nezaznamenali už niekoľko rokov. V niektorých oblastiach prefektúr Hjógo a Šiga na ostrove Honšú napadlo za 24 hodín približne 70 centimetrov snehu, čo bolo najviac od začiatku záznamov, informovala japonská verejnoprávna televízia NHK.

Strong northerly winds bringing freezing temperatures and heavy snow into JAPAN. Wind gusts of around 50mph are likely in the West with around 50cm of snow in 24 hours for some places. pic.twitter.com/fGfX7ufE3h