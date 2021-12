KORONAVÍRUS Výrobca Sputnika V by mal údaje o vakcíne dodať do konca decembra

Vakcína Sputnik V

Zdroj: SITA/Alexander Zemlianichenko Jr/ Russian Direct Investment Fund via AP, File

ŽENEVA - Výrobca ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V by mal Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) do konca decembra odovzdať najnovšie údaje z klinických testov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa WHO. Vo februári by zariadenie na výrobu vakcíny Sputnik V mala navštíviť delegácia WHO.