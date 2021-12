KORONAVÍRUS Šéf WHO pre Európu: Povinné očkovanie by malo byť až poslednou možnosťou

KODAŇ - Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu v utorok vyhlásil, že povinné očkovanie proti covidu by malo byť až poslednou možnosťou, ak zlyhajú všetky ostatné prostriedky na zvýšenie miery zaočkovanosti. Apeloval tiež na lepšiu ochranu detí pred dôsledkami pandémie, informovala agentúra AFP.

Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na tlačovej konferencii vyhlásil, že povinné vakcíny by mali byť "absolútne posledným krokom, ku ktorému by sa pristúpilo až vtedy, ak by sa vyčerpali všetky ostatné realizovateľné možnosti na zlepšenie zaočkovanosti".

Na tvrdenie, že povinná vakcinácia v niektorých prípadoch skutočne viedla k nárastu počtu zaočkovaných osôb, Kluge reagoval, že tieto prípady "závisia od kontextu". Dodal, že je potrebné brať do úvahy i to, aký dosah môže mať povinné očkovanie na "dôveru verejnosti".

Najvyššia miera nákazy je u detí

Pobočka WHO pre európsky región, ktorý zahŕňa vyše 50 krajín, tiež poznamenala, že počet prípadov nákazy covidom stúpol "vo všetkých vekových skupinách, pričom najvyššiu mieru nákazy aktuálne pozorujú (u detí) vo veku 5-14 rokov". "Dnes nie je nezvyčajné vidieť dva- až tri razy vyššiu incidenciu (nákazy) medzi malými deťmi v porovnaní s celou populáciou," povedal Kluge. Dodal, že nakazené deti môžu pritom infekciu preniesť i na svojich rodičov a starých rodičov.

Kluge zdôraznil, že pravidelné vetranie a používanie rúšok by malo byť na všetkých základných školách štandardom v rámci vytvorenia bezpečného priestoru na výučbu. Dôležité je podľa neho vyhnúť sa zatváraniu škôl a domácemu vzdelávaniu. Doplnil, že o očkovaní detí je potrebné diskutovať na úrovni jednotlivých štátov. V európskych krajinách zaznamenala WHO od 23. novembra 120.000 obetí covidu a varovala, že do marca budúceho roku môže ochoreniu podľahnúť naprieč kontinentom ďalších do 500.000 osôb.