Biden ohlásil novú stratégiu boja proti KORONAVÍRUSU: Cestujúcich do USA čakajú prísnejšie opatrenia

"Je to plán, ktorý by nás mal zjednotiť," vyhlásil Biden z ústredia Národného inštitútu zdravia na predmestí Washingtonu. Podľa AFP Bidenov zimný plán zahŕňa zintenzívnenie podávania posilňovacej dávky vakcíny proti covidu pre všetkých dospelých, očkovanie detí, rozšírenie bezplatného testovania doma a prísnejšie cestovné protokoly. "Rozširujeme naše úsilie o očkovanie detí vo veku päť a viac rokov. Pre každého rodiča, ktorého trápi variant omikron alebo variant delta... dajte zaočkovať svoje dieťa na jednom z 35.000 miest v krajine," vyzýval Biden.

Cestovné opatrenia budú zahŕňať požiadavku, aby každý, kto priletí do Spojených štátov, Američan či cudzinec, podstúpil testovanie. Do polovice marca bude predĺžené nariadenie na prekrývanie dýchacích ciest v lietadlách, vlakoch a ďalších prostriedkoch verejnej dopravy. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová nevylúčila, že testovanie a zaočkovanie by sa nakoniec mohlo vyžadovať aj v rámci vnútroštátnych letov.

AFP poznamenala, že napriek stále kreatívnejším pokusom povzbudiť ľudí, aby sa zaočkovali proti covidu, približne 40 percent obyvateľov USA ešte nie je plne zaočkovaných. Približne 110 miliónov ľudí, ktorí sú oprávnení dostať posilňovaciu dávku, túto príležitosť stále nevyužilo.

Štát New York potvrdil päť prípadov nákazy variantom omikron

Americký štát New York potvrdil vo štvrtok prvých päť prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron. Celkový počet prípadov nákazy týmto variantom v USA sa tak zvýšil na osem, informovala agentúra AFP.

"Dovoľte mi to ujasniť: Toto nie je dôvod na poplach. Vedeli sme, že tento variant prichádza, a máme nástroje na zastavenie jeho šírenia," uviedla na sociálnej sieti guvernérka štátu New York Kathy Hochulová. Podľa AFP sa takto snažila upokojiť obyvateľov štátu New York, štvrtého najľudnatejšieho v USA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steven Senne, File

V Európe potvrdili niekoľko desiatok prípadov nákazy týmto novým variantom, ktorý prvýkrát objavili a sekvenovali v Juhoafrickej republike. Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. Svetová zdravotnícka organizácia ho zaradila medzi koronavírusové varianty, ktoré vyvolávajú znepokojenie.

Od pondelka začnú pre cestujúcich smerujúcich do USA platiť prísnejšie opatrenia

Nové prísnejšie cestovné opatrenia pre ľudí prichádzajúcich do USA leteckou dopravou vstúpia do platnosti v pondelok 6. decembra o 00.01 h ET (06.01 h SEČ). Píše sa to v nariadení amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnenom vo štvrtok, z ktorého citovala agentúra Reuters.

Nariadenie CDC stanovuje, že od pondelka "sa bude od všetkých cestujúcich bez ohľadu na ich občianstvo alebo očkovací status požadovať, aby sa preukázali negatívnym testom na COVID-19 vykonaným jeden deň pred nástupom na let smerujúci do Spojených štátov".

Táto požiadavka však nebude platiť pre cestujúcich, ktorí vstupujú do USA cez pozemné hranice z Kanady alebo Mexika, vyplýva z dokumentu CDC. Podľa opatrení, ktoré sú v súčasnosti platné, sa plne zaočkovaní cestujúci medzinárodných liniek môžu preukázať negatívnym testom na koronavírus vykonaným najviac tri dni pred nástupom na cestu. Nezaočkovaní cestujúci sa v súčasnosti musia otestovať na koronavírus najneskôr jeden deň pred odcestovaním.

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

K sprísneniu týchto opatrení pristupujú USA v reakcii na obavy zo šírenia nového koronavírusového variantu omikron. Podľa Bieleho domu poskytujú tieto prísnejšie opatrenia týkajúce sa testovania "dodatočný stupeň ochrany verejného zdravia, zatiaľ čo vedci naďalej variant omikron skúmajú". Očakáva sa, že CDC poskytne leteckým spoločnostiam trojdňové prechodné obdobie, počas ktorého bude umožnené niektorým cestujúcim, aby sa do USA vrátili aj s testom starším než jeden deň.

V pondelok Biely dom uviedol, že aby sa spomalilo šírenie variantu omikron, zakáže vstup do USA takmer všetkým cudzincom z ôsmich krajín nachádzajúcich sa na juhu Afriky. Toto opatrenie však nebolo rozšírené na ďalšie krajiny, v ktorých doposiaľ detegovali nákazu omikronom. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová však uviedla, že "neočakáva", že by prijaté reštrikcie "prestali platiť prv než sa dozvieme viac" o novom variante, pričom sa bude "ďalej vyhodnocovať, či je potrebné zavedenie ďalších opatrení".