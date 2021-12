KORONAVÍRUS WHO doposiaľ neeviduje hlásenia o úmrtiach súvisiacich s variantom omikron

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že zatiaľ nezaznamenala žiadne hlásenie o úmrtiach súvisiacich s novým koronavírusovým variantom omikron, informovala agentúra AFP.

WHO v súčasnosti zbiera informácie o novom variante. Avšak aj napriek stúpajúcemu počtu krajín, v ktorých bol variant omikron detegovaný, neboli doposiaľ podľa WHO v súvislosti s ním hlásené žiadne prípady úmrtia.

"Nevidel som hlásenia o úmrtiach súvisiacich s omikronom. Čím viac budú krajiny testovať ľudí a zaoberať sa špeciálne variantom omikrom, tým viac prípadov objavíme a tým viac informácii budeme mať aj o prípadných úmrtiach," uviedol pre novinárov hovorca WHO Christian Lindmeier.

Zdroj: TASR/Alex Burton/NZ Herald via AP

WHO podľa Lindmeiera v súčasnosti stále skúma, ako veľmi je variant omikron nákazlivý a či spôsobuje ťažký priebeh ochorenia, píše agentúra Reuters. Výrobcovia vakcín však podľa WHO nemajú čakať, kým sa "rozsvieti alarm". Organizácia im odporúča, aby sa pripravili na to, že bude "pravdepodobne" nutné vakcíny proti koronavírusu upraviť na nový variant.

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách južnej časti Afriky, ako aj v USA, Izraeli, Kanade, Japonsku a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty prijímajú v súvislosti s novým variantom obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afriky.