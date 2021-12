Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

Podľa litovskej ministerky vnútra Agne Bilotaiteovej by po vyhlásení núdzového stavu mohli príslušníci pohraničnej stráže vykonávať aj kontroly "podozrivých vozidiel". Litovská prokuratúra v súčasnosti vyšetruje už 60 prípadov prevádzačstva, pričom dochádza aj k vzniku nových prevádzačských sietí.

"Vidíme pokusy našich vlastných skupín organizovaného zločinu spolupracovať s bieloruským organizovaným zločinom na prevádzaní migrantov," povedala Bilotaiteová novinárom pred zasadnutím vlády. "Túto sekundárnu migráciu musíme zastaviť predtým, než naberie na obrátkach," uviedla ministerka. Litovská vláda má tiež v piatok požiadať parlament o predĺženie existujúceho výnimočného stavu pri hraniciach s Bieloruskom a v areáloch táborov pre migrantov, ktorí odtiaľ prišli.

Migranti do Litvy, rovnako aj do Lotyšska a Poľska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský Západom neuznaný prezident Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.

Litva od začiatku tejto migračnej krízy vybudovala pozdĺž svojej hranice s Bieloruskom 100-kilometrový plot z ostnatého drôtu. Migranti ho však už najmenej trikrát prerezali, uviedlo ministerstvo vnútra. Za posledný týždeň litovská pohraničná stráž denne vracala späť približne 50 ľudí, ktorí sa do Litvy pokúšali nelegálne vstúpiť z Bieloruska, pripomína Reuters. Podľa litovského ministerstva vnútra sa v Bielorusku stále nachádza okolo 10.000 migrantov. "Kým ich repatriačnými letmi z Minska neprevezú do krajín pôvodu, existuje dostatočne vysoké riziko, že by mohli smerovať do Litvy," uviedol rezort vnútra vo Vilniuse.

EÚ prijala dočasné azylové a návratové opatrenia pre Lotyšsko, Litvu a Poľsko

Európska komisia (EK) v stredu predložila súbor dočasných azylových a návratových opatrení s cieľom pomôcť Lotyšsku, Litve a Poľsku pri riešení krízovej migračnej situácie na vonkajšej hranici EÚ s Bieloruskom. Nové opatrenia týmto členským štátom umožnia zaviesť rýchle postupy na riadenie situácie pri plnom rešpektovaní základných práv a medzinárodných záväzkov vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Opatrenia nadobudnú účinnosť po ich prijatí Radou EÚ a konzultácii s Európskym parlamentom.

Tieto opatrenia majú mimoriadny a výnimočný charakter. Budú sa uplatňovať na obdobie šiestich mesiacov, pokiaľ nebudú predĺžené alebo zrušené, a budú sa vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nelegálne vstúpili do EÚ z Bieloruska a nachádzajú sa v blízkosti hraníc alebo na hraničných priechodoch. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že nové opatrenia poskytnú flexibilitu a podporu pre členské štáty tak, aby zvládli túto núdzovú situáciu bez kompromisov v oblasti ľudských práv.

"Aby bola naša reakcia na hybridné hrozby platná aj v budúcnosti, zaktivizovali sme impozantné diplomatické a právne úsilie EÚ v podobe uplatňovania sankcií a presviedčania tretích krajín, aby zastavili lety (s migrantmi do Bieloruska – pozn. redakcie)," opísala situáciu komisárka. A dodala, že eurokomisia čoskoro navrhne reformu schengenských pravidiel a bude sa usilovať o dosiahnutie pokroku pri zavádzaní Paktu o migrácii a azyle do praxe. Tri uvedené členské štáty budú mať možnosť predĺžiť lehotu registrácie žiadostí o azyl na štyri týždne namiesto súčasných troch až 10 dní. Môžu tiež uplatniť azylové konanie na hranici na spracovanie všetkých žiadostí o azyl, vrátane odvolania, do maximálne 16 týždňov – okrem prípadov s konkrétnymi zdravotnými problémami.

Budú môcť uplatňovať zjednodušené a rýchlejšie postupy

Tri členské štáty zamerajú svoje prijímacie podmienky na pokrytie základných potrieb vrátane dočasného prístrešia prispôsobeného sezónnym počasím, potravín, vody, oblečenia, primeranej lekárskej starostlivosti a pomoci zraniteľným osobám pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je dôležité, aby členské štáty zabezpečili úzku spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a príslušnými partnerskými organizáciami na podporu jednotlivcov v tejto núdzovej situácii.

V oblasti návratovej politiky budú môcť dotknuté členské štáty uplatňovať zjednodušené a rýchlejšie vnútroštátne postupy návratu utečencov, ktorých žiadosti o medzinárodnú ochranu boli zamietnuté. Všetky postupy vykonávané v súlade s týmto návrhom musia rešpektovať základné práva a osobitné záruky stanovené právom EÚ vrátane najlepšieho záujmu dieťaťa, núdzovej zdravotnej starostlivosti a potrieb zraniteľných osôb, používania donucovacích prostriedkov a podmienok zadržania.

Agentúry EÚ sú pripravené pomôcť trom členským štátom, ak o pomoc požiadajú. Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) môže pomôcť pri registrácii a spracovaní žiadosti, zabezpečiť preverovanie zraniteľných osôb a podporiť proces prijímania. K dispozícii je aj agentúra Frontex – pre činnosti hraničnej kontroly vrátane skríningových a návratových operácií. Na poskytovanie spravodajských informácií na boj proti pašovaniu je k dispozícii aj Europol.