KORONAVÍRUS USA plánujú sprísniť opatrenia pre ľudí cestujúcich do krajiny

WASHINGTON - Spojené štáty budú od všetkých cestujúcich, ktorí do krajiny prichádzajú, požadovať doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom v priebehu jedného dňa pred odchodom do USA. K opatreniam pristupujú v reakcii na obavy zo šírenia nového koronavírusového variantu omikron, uviedlo v utorok večer americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Informovala o tom agentúra Reuters.

V súčasnosti sa plne zaočkovaní cestujúci medzinárodnými letmi môžu preukázať negatívnym testom na koronavírus vykonaným najviac tri dni pred nástupom na cestu. Takmer všetci zahraniční občania musia byť zaočkovaní, aby mohli vstúpiť na územie USA, pripomína Reuters. Nezaočkovaní cestujúci sa v súčasnosti musia otestovať na koronavírus do jedného dňa od svojho príchodu.

Nová požiadavka by sa vzťahovala na všetkých

Nová požiadavka na jednodňové testovanie by sa vzťahovala rovnako na občanov USA, ako aj na cudzích štátnych príslušníkov. Americkí predstavitelia uviedli, že sa zvažuje aj požiadavka na ďalší test na COVID-19 pre leteckých pasažierov do piatich dní od ich príchodu do Spojených štátov.

Prísnejšie opatrenia by mohli byť oznámené vo štvrtok, zatiaľ však nie je jasné, kedy vstúpia do platnosti, píše Reuters.

Riaditeľka CDC Rochelle Walensky uviedla, že centrum "hodnotí, ako urobiť medzinárodné cestovanie čo najbezpečnejším, vrátane testovania pred odletom bližšieho k času letu a úvah o dodatočnom testovaní po prílete" a domácej izolácie.

Zákaz z afrických krajín

V pondelok Biely dom zakázal vstup takmer všetkým zahraničným občanom, ktorí boli v poslednom období v Juhoafrickej republike a okolitých krajinách v súvislosti s obavami zo šírenia variantu omikron.