VIDEO Mrazivé detaily streľby v USA: Chlapec si streľbu trénoval, zbraň kúpil jeho otec

Podľa šerifa michiganského okresu Oakland Michaela Boucharda si študent podozrivý zo streľby, ktorého polícia zadržala ihneď po príchode na miesto, pred útokom nacvičoval streľbu zo zbrane, čo dokazujú fotografie na sociálnych sieťach. Podľa Boucharda však zatiaľ nie je známe, prečo si chlapcov otec zbraň zaobstaral.

"V čase, keď sa dozvedáme všetky podrobnosti (útoku), súcitím s rodinami, ktoré zažívajú nepredstaviteľný smútok zo straty milovaného," uviedol Biden v súvislosti s útokom.

Počas útoku, ku ktorému prišlo na strednej škole v obci Oxford Township približne 48 kilometrov severne od Detroitu, zomreli traja študenti - jeden 16-ročný chlapec a dve dievčatá vo veku 14 a 17 rokov. Zranenia utrpeli ôsmi ľudia, pričom dvaja sú vo vážnom stave a museli podstúpiť operáciu. Stav zvyšných šiestich ranených je stabilizovaný. Počet ranených tak vzrástol na osem oproti šiestim, ktoré najskôr hlásili úrady.

Michigan Gov. Gretchen Whitmer was emotional speaking for the first time after the school shooting at Oxford High School that left 3 dead and 8 others injured. pic.twitter.com/9n8cMNIEcv