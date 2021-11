KORONAVÍRUS Analýza na 90 percent potvrdila variant omikrón v ČR: Výsledok musí potvrdiť NRL

LIBEREC - Sekvenčná analýza v libereckej nemocnici u ženy, ktorá sa vrátila z Namíbie, na 90 percent potvrdila koronavírusový variant omikrón. Výsledok ešte bude potvrdzovať Národné referenčné laboratórium. Českej televízii (ČT) to dnes večer povedal hovorca Krajskej nemocnice Liberec Václav Řičář. Išlo by o prvý potvrdený výskyt tohto variantu v ČR. Variantu omikrón, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kvôli potenciálne vyššej nákazlivosti zaradila medzi znepokojujúce typy koronavírusu, prvýkrát zaznamenali 9. novembra v Južnej Afrike.

Potvrdenie variantu omikrónu u ženy z Libereckého kraja je podľa hovorcu veľmi pravdepodobné aj vzhľadom na to, že do ČR pricestovala práve z Namíbie. Sekvenácie a ďalšie analýzy v Národnom referenčnom laboratóriu by mali variant omikrón potvrdiť s ešte väčšou pravdepodobnosťou, povedal Řičář. "Predpokladám, že ďalšie spresnenie bude v ďalších desiatkach hodín, pravdepodobne na začiatku budúceho týždňa," dodal. Minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtech (za ÁNO) v reakcii Českej televízii povedal, že prijaté opatrenia sa meniť nebudú a zostanú v platnosti.

Dovolím si korigovat média. Paní, která byla testovaná na novou mutaci, NEBYLA v Egyptě, ale na pobytu v Namibii a letěla zpět do ČR přes JAR a Dubaj. Výsledek jejího testu očekáváme, je teď v izolaci a trasují se všechny kontakty. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 27, 2021

So ženou cestovalo ďalších osem ľudí

Laboratórium libereckej nemocnice preverovalo vzorku odobranú žene, ktorá sa v deväťčlennej skupine do ČR vrátila z Namíbie cez Juhoafrickú republiku a Dubaj. Žena je v izolácii, očkovaná a má ľahký priebeh nákazy, napísal dnes na twitteri premiér v demisii Andrej Babiš (ÁNO). Podľa televízie Nova ide o šesťdesiatročnú ženu z Liberca. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová v Českej televízii (ČT) povedala, že rovnakým spôsobom so ženou do Česka cestovalo ďalších osem ľudí zo Stredočeského a Olomouckého kraja alebo z Prahy. U nich aj rodinných príslušníkov ženy hygienici overujú, či sú nakazení koronavírusom.

Občania tretích krajín bez oprávnenia majú vstup do krajiny zakázaný

Kvôli variantu omikrón musia Česi aj občania krajín EÚ odo dneška po príchode do Česka z pobytu v niektorých juhoafrických štátoch minimálne na desať dní do izolácie. Občania tretích krajín bez oprávnenia na dlhodobý pobyt v ČR majú vstup do krajiny zakázaný. Pri vzorkách ľudí cestujúcich do ČR z celej Afriky, Hongkongu alebo Veľkej Británie, kde už sa výskyt variantu omikrón potvrdil, sa bude jej prítomnosť zisťovať pri PCR testoch. Prípadných nakazených budú hygienici prednostne trasovať, povedala Svrčinová v ČT.

Vlastnosti variantu omikrón zatiaľ nie sú presne známe

Hovorkyňa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová dnes oznámila, že v prípade ženy po návrate z Namíbie sa čaká na výsledky celogenómovej sekvenácie. Národné referenčné laboratórium vydalo pokyny laboratóriám, aké mutácie majú prednostne vyšetrovať takzvaným diskriminačným testom PCR. Mali by tak postupovať hlavne pri prípadoch, keď sa ľudia vrátili z cudziny. Vlastnosti variantu omikrón podľa Čechovej zatiaľ nie sú presne známe.