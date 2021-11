OBROVSKÝ prepad cien! Ropa klesla najviac za vyše jeden a pol roka: Za všetko môže omikron

NEW YORK - Ceny ropy sa na záver obchodovania v tomto týždni prepadli zhruba o 10 USD, čo predstavuje najvýraznejší pokles za viac než 1,5 roka. Cena ropy Brent uzatvorila piatkové obchodovanie (26. 11.) pod úrovňou 73 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa prepadla k hranici 68 USD/barel.

Prepad na trhoch spôsobil nový variant koronavírusu, ktorý zaznamenali v Juhoafrickej republike a okolitých štátoch, objavil sa však aj v Hongkongu a medzičasom v niektorých európskych krajinách. Nový variant označený ako omikron prudko zvýšil neistotu na trhoch, keďže už pri variante delta sa v súčasnosti zhoršuje pandemická situácia, najmä v Európe. Nový variant by situáciu mohol skomplikovať ešte výraznejšie, čo sa odrazí na dopyte po rope.

Trhy čakajú na vývoj v budúcom týždni

Omikron zasahuje aj do plánov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+. Tí doteraz v rámci dohody postupne zvyšovali ťažbu, súčasná situácia ich však môže donútiť túto politiku zmeniť. Trhy preto čakajú na vývoj v budúcom týždni, keď má OPEC+ naplánované zasadnutie.

Ide o najprudší pokles od apríla 2020

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla v závere piatkového obchodovania (26. 11.) o 9,50 USD (11,6 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 72,72 USD (64,41 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI uzatvorila piatkové obchodovanie na úrovni 68,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to predstavuje pokles o 10,24 USD alebo 13,06 %. V obidvoch prípadoch je to najprudší pokles od apríla 2020.

Omikron by mohol byť odolný voči vakcínam

Za celý týždeň zaznamenala cena ropy Brent pokles o viac než 8 % a cena WTI o vyše 10,4 %. Aj pokles za celý týždeň je najprudší od apríla 2020. Ako uviedol analytik Craig Erlam zo spoločnosti OANDA, trhy sa najviac obávajú toho, že omikron by mohol byť odolný voči vakcínam. V takom prípade by to bola tvrdá rana pre krajiny, ktoré v súčasnosti ťažia z rozsiahlej vakcinácie.