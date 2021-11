KORONAVÍRUS Omikron sa rýchlo šíri: Ďalšia krajina zaznamenala nové prípady

"Včera neskoro večer ma kontaktoval britský úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). Bol som informovaný, že odhalili dva prípady tohto nového variantu omikron v Spojenom kráľovstve. Jeden v Chelmsforde a druhý v Nottinghame," uviedol Javid, ktorého citovala agentúra Reuters.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa. These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

Minister dodal, že oba prípady spolu súvisia, pričom ide o ľudí, ktorí pricestovali z juhu Afriky. Obe osoby sú podľa jeho slov v domácej karanténe. Úrady zatiaľ vykonávajú ďalšie testy a tzv. trasovanie ich kontaktov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.

We are also adding Malawi, Mozambique, Zambia and Angola to the travel red list - effective from 4am Sunday.



If you have returned from there in the last 10 days you must isolate and get PCR tests.



And if you are eligible for your booster jab - now is the time to get it.