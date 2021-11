Anarchia v Česku! Neočkovaní ponúkajú peniaze za nakazenie sa KORONAVÍRUSOM, šialené inzeráty

PRAHA - Neočkovaní v Českej republike chcú zobrať situáciu do vlastných rúk. Časť z nich je dokonca ochotných zaplatiť za to, aby sa nakazili koronavírusom. Takéto konanie je však za hranicou zákona a podľa mnohých aj zdravého rozumu.

Na českých sociálnych sieťach a cez rôzne inzeráty sa ľudia cielene snažia nakaziť novým koronavírusom, uvádzajú Novinky.cz. "Momentálne hľadám niekoho, kto má doma dieťa nakazené koronavírusom. Ponúkam 10 000 Kč za prenos vírusu na mňa. Peniaze vyplatím ihneď po potvrdení nákazy PCR testom. Raz za šesť mesiacov potrebuje telo desať dní samoliečby," písalo sa v jednom z inzerátov. Ďalšia ponuka bola rovnako nepochopiteľná: "Nemáte niekto doma pozitívnu osobu? Rada by som jej spravila čaj, pobozkala ju na čelo a popriala skoré uzdravenie. Potrebujem ten papier o prekonaní koronavírusu. Najprv 14-dňová dovolenka, potom šesť mesiacov pokoj a pustia ma už všade."

Zdroj: Getty Images

Najmä z druhého inzerátu je jasne vidieť, že niektorým ide o obchádzanie zavedených opatrení, prípadne ulievanie sa z práce. "Podobné ponuky sa objavujú aj dvakrát alebo trikrát za týždeň," vyjadril sa Radim Smička, zakladateľ najväčšieho českého serveru s inzerátmi Bazos.cz.

Polícia o tom vie

Tieto ponuky eviduje aj česk polícia. "Podobné prípady sledujeme, avšak štatistiku z nich nerobíme. Väčšinou sú totiž uverejnené v uzavretých skupinách na sociálnych sieťach, kde nemáme prístup," uviedol hovorca policajného prezídia v ČR Ondrej Moravčík. Dodal, že od začiatku roku evidujú celkom 121 prípadov ublíženia na zdraví prostredníctvom nákazlivej ľudskej choroby. Nejde ale len o ochorenie COVID-19.

"Záleží vždy na rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní. Pokiaľ sa dokáže, že išlo o trestný čin šírenia nákazlivej choroby, základná trestná sadzba je v tomto prípade odňatie slobody až na tri roky," predostrel advokát Štepán Ciprýn. Za trestný čin sa môže navyše považovať aj úplatok alebo podnecovanie k takémuto trestnému činu, za čo hrozí odňatie slobody na dva roky.

Zdroj: thinkstock

Iní to zase riešia inak, aby sa čím skôr nakazili. "Ja sa o to snažím už niekoľko mesiacov. Nenosím rúško, nepoužívam dezinfekciu, chodím všade, kde sa mi zachce, stretávam sa s kým sa mi chce, aj keď je ten človek pozitívny," opísala svoju situáciu na Facebooku Karolína. Podľa odborníkov je takéto správanie rizikové. "U mladej a zdravej generácie je prekonanie choroby oveľa menej nebezpečné, ako u nás starších," vyjadril sa imunológ Václav Hořejší. "Ľudia robia rôzne hlúposti, ale pokiaľ je výsledkom to, že sa svojím neprimeraným správaním dostanú do nemocnice, zbytočne potom zaťažujú zdravotníctvo," dodal.