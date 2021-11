Pandémia KORONAVÍRUSU zoslabne v Česku v priebehu decembra, myslí si Ladislav Dušek

PRAHA - Pandémia ochorenia COVID-19 postupuje podľa najrizikovejšieho scenára, vrchol by mohla dosiahnuť v decembri. Pre český denník Právo to v pondelok potvrdil riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, ktorého cituje aj spravodajský server Novinky.cz.

"Šírenie epidémie stále sleduje najrizikovejší variant nášho scenára... Trikrát by som podčiarkol, že nemá cenu sledovať nové denné nárasty pozitívnych. Nie je to relevantný údaj, súvisí to s logistikou testovania, výkyvy robí napríklad testovanie v školách," odpovedal Dušek na margo rekordných čísiel z minulého týždňa.

Podľa šéfa ÚZIS by sa mal skôr sledovať "sedemdňový profil, ktorý jednoznačne zodpovedá reprodukčnému číslu 1,3". To ukazuje, koľko ďalších ľudí nakazí v priemere jeden infikovaný. Dôležitá je podľa neho aj relatívna pozitivita testov a priemerný denný počet nakazených rizikových pacientov. Domnieva sa, že epidémia sa určite "vyčerpá a zastaví", avšak presne odhadnúť, kedy sa tak stane, nie je podľa neho možné.

Náročná situácia v nemocniciach

"Celkom určite bude ďalších sedem až desať dní v populácii oscilovať. V decembri zrejme dosiahne vrchol, ale aj tak sa potom jej brzdná dráha ešte prejaví v nemocniciach," skonštatoval Dušek s tým, že nárast nakazených bude pokračovať aj nasledujúce dni.

Pripomenul, že aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odhaduje, že v Európe by sa epidémia mala začať lámať až v polovici decembra. Dušek pripustil, že prírastky na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v Česku rastú zatiaľ menším tempom než vlani. V súvislosti s tým však dodal, že pokiaľ by nebola väčšina populácie zaočkovaná, nemocnice sú už dnes "úplne zahltené".