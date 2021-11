Obrovská hrozba pre globálnu ekonomiku! Z čínskych vôd miznú nákladné lode

Analytici tvrdia, že pokles lodnej dopravy sa výraznejšie prejavil koncom októbra tohto roku, keď sa Čína pripravovala na prijatie novely zákona o ochrane osobných údajov. Lode prepravných spoločností môžu byť sledované po celom svete, pretože sú vybavené identifikačným systémom, prostredníctvom ktorého majú údaje o ich polohe, rýchlosti aj kurzu plavby pobrežné stanice. Ak sa loď dostane na otvorené more, mimo dosah týchto staníc, z radaru sa nestratí vďaka spojeniu so satelitom na obežnej dráhe.

Obrovský prepad lodnej dopravy

V Číne to však takto nefunguje, a to je problém, pretože ide o druhú najväčšiu ekonomiku sveta. Podľa údajov VesselsValue (poskytovateľ údajov o námornej doprave) bol v pobrežných čínskych vodách zaznamenaný prepad pohybu zahraničných nákladných lodí o 90 percent. "V rámci lodnej dopravy vidíme v Číne obrovský prepad nákladných lodí," vyjadrila sa obchodná analytička VesselsValue Charlotte Cooková pre CNN.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí sa odmietlo vyjadriť k tejto už pretrvávajúcej problematike. Tamojšia vláda sa nevyjadrila k tomu, prečo prepravné spoločnosti strácajú v čínskych vodách prístup k svojim lodiam. Analytici to dávajú za vinu novému zákonu o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol v krajine účinnosť 1. novembra. V praxi to znamená, aby spoločnosti, ktoré spracúvajú akékoľvek údaje, dostali najprv povolenie od čínskej vlády, aby sa mohli tieto informácie šíriť aj za hranice krajiny. Peking sa obával toho, aby citlivé informácie neskončili v rukách zahraničných vlád. "Zákon sa však nezmieňuje o údajoch v prípade prepravných lodí. Čínska strana ale môže preventívne zamedziť prístup k informáciám," vyjadril sa Anastassis Touros, vedúci tímu siete AIS v Marine Traffic v hlavnom stredisku pre sledovanie lodí. "Pri zavádzaní nových zákonov do praxe tu existuje aj časové obdobie, ktoré slúži na to, aby sa overilo, či je všetko v súlade s Ústavou," dodal.

Podľa Cookovej sa lodné prepravné spoločnosti spoliehajú práve na údaje z AIS, aby mali prehľad o plavbe lodí a zlepšili efektivitu a činnosť v prístavoch. "Nedostatok údajov z Číny môže výrazným spôsobom ovplyvniť pohľad zaoceánskych prepravných spoločností pre tohto dodávateľa," predostrela. Krajina patrí medzi svetových dovozcov uhlia a železnej rudy a tu vyrobené prepravné kontajnery sa používajú po celom svete.

Politika Číny

Túžba Číny zachovať si absolútnu kontrolu nad svojimi informáciami sa pritom nemusí zdať vôbec prekvapujúca, keďže prezident Si Tin-pching aj naďalej potvrdzuje dominanciu vládnej komunistickej strany vo všetkých aspektoch ekonomiky aj spoločnosti. Krajina presadzuje ekonomickú sebestačnosť, keďže čelí vonkajším hrozbám, ako sú americké sankcie na kľúčové odvetvia v technológiách. Ambicióznym plánom "Made in China 2025" sa vláda zameriava predovšetkým na výrobu v oblasti technológií.

Najvyšší čínski predstavitelia sa nedávno pokúsili potlačiť obavy svetových investorov, že krajina sa od zvyšku sveta izoluje. Potvrdil to aj príhovor viceprezidenta Wanga Qishana v Singapure, ktorý sa vyjadril, že "Čína nemá ako napredovať, pokiaľ by bola od sveta izolovaná". Počas pandémie koronavírusu však zdôraznil prezident Si Tin-pching potrebu vytvorenia nezávislých a kontrovateľných dodávateľských reťazcov na zaistenie národnej bezpečnosti. Politika krajiny sa teda v niektorých prípadoch javí, akoby mala opačné priority.