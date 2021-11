Nešťastie v továrni na palivo v Srbsku: Došlo k výbuchom, hlásia dve obete a zranených

Podľa správy nastali výbuchy vo fabrike spoločnosti EDePro, ktorá sa zaoberá výrobou paliva pre raketové systémy proti krupobitiu, okolo 14.00 h SEČ a na miesto okamžite vyrazili hasiči a polícia. Očití svedkovia hovorili o troch alebo štyroch výbuchoch, po ktorých bolo tiež cítiť otrasy zeme.

Zdroj: SITA/Edin Skoric via AP

V čase explózií sa vo fabrike nachádzalo okolo 100 zamestnancov, pričom zahynuli dvaja ľudia a najmenej 16 ľudí utrpelo zranenia. Jeden človek sa s vážnymi zraneniami nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti a ostatní sú s popáleninami a inými zraneniami hospitalizovaní vo vojenskej nemocnici v Belehrade, uviedla pre média jedna z lekárok prvej pomoci. Zároveň informovala, že viacerí zranení majú problémy s dýchaním.

