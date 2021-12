Mohutný výbuch plynu na Sicílii: Zrútili sa tri budovy, hlásia štyri obete

Z trosiek zdevastovanej budovy v sicílskom meste Ravanusa sa v noci na nedeľu podarilo požiarnikom vyslobodiť dve ženy a ďalších prípadných preživších či mŕtvych hľadajú záchranári naďalej pomocou pátracích psov.

Haváriou plynu prišlo o strechu nad hlavou približne 50 ľudí, pretože výbuch zasiahol a poškodil aj niekoľko ďalších priľahlých obytných domov, priblížil pre taliansku spravodajskú televíznu stanicu Rainews24 ravanuský starosta Carmello D'Angelo.

Starosta už krátko po výbuchu vyzval na sociálnej sieti Facebook, aby im prišiel pomôcť každý, kto vlastní buldozer či bager.

In pictures: Italian rescue workers continue searching for missing people after a four-storey building collapsed following a gas explosion in Sicily’s Ravanusa pic.twitter.com/ghORPpR6Mx