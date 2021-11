Do Poľska sa pokúsilo preniknúť viacero skupín migrantov

K pokusom o ilegálne prekročenie poľského územia došlo pri lokalite Dubicze Cerkiewne v Podleskom vojvodstve ležiacom na východe Poľska. "Najväčšiu skupinu tvorilo dvesto ľudí, ostatné pozostávali z niekoľko desiatok," povedala Michalská s tým, že na poľské územie sa podarilo preniknúť 24 ľuďom. Všetky tieto osoby podľa nej pohraničná stráž zastavila a následne im nariadila opustiť územie Poľska. Podľa Michalskej boli migranti veľmi agresívni a na príslušníkov poľskej pohraničnej stráže hádzali kamene a petardy.

Agentúra DPA informovala, že poľská pohraničná stráž zadržala viacero prevádzačov vrátane štyroch Poliakov, dvoch Ukrajincov, dvoch Nemcov, Azerbajdžanca a Gruzínca. Michalská dodala, že k rodine s osemmesačným dieťaťom bola privolaná sanitka. Matku a dieťa prepravili do nemocnice, otca previezli na oddelenie pohraničnej stráže.

Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v poľskom rozhlase povedal, že vyriešenie migračnej krízy na poľsko-bieloruských štátnych hraniciach môže trvať ešte celé mesiace či dokonca roky. Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.