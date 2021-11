Irán zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu

VIEDEŇ - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu uviedla, že Irán znova zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu v rozpore s jadrovou dohodou so svetovými veľmocami z roku 2015.

Podľa dôvernej štvrťročnej správy MAAE pre členov tejto dozornej agentúry OSN má Irán v súčasnosti 17,7 kilogramu uránu obohateného na úroveň 60 percent, čo je nárast o takmer osem kilogramov od augusta, píše agentúra AP. Z tohto uránu možno pomerne ľahko vyrobiť materiál pre jadrové zbrane, čo je dôvod, pre ktorý sa veľmoci snažia iránsky nukleárny program obmedziť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Florian Schroetter

Agentúra sídliaca vo Viedni tiež uviedla, že naďalej nemôže overiť presné iránske zásoby obohateného uránu, a to pre obmedzenia, ktoré Teherán tento rok zaviedol voči inšpektorom OSN. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v pravidelnej správe o Iráne uviedol celý zoznam oblastí, ku ktorým nemajú inšpektori prístup. Kritizoval tiež, že pracovníci MAAE sú v Iráne už mesiace vystavení "nadmerne rušivým osobným prehliadkam" zo strany bezpečnostných zložiek, píše agentúra DPA.

Grossi v správe potvrdil, že plánuje ďalšiu cestu do Teheránu s cieľom objasniť sporné otázky. Podľa stredajších správ iránskych médií by sa táto návšteva mala uskutočniť začiatkom budúceho týždňa. Spolupráca v MAAE je pre Teherán nástrojom tlaku v rokovaniach o záchrane jadrovej dohody uzavretej s USA, Nemeckom, Francúzskom, Britániou, Ruskom a Čínou po tom, ako od nej Washington v roku 2018 jednostranne odstúpil a znova uvalil na Irán ochromujúce ekonomické sankcie. Po niekoľkomesačnej prestávke by rozhovory mali pokračovať vo Viedni koncom novembra.